Vreselijke beelden uit Liechtenstein: Frappart trekt diepdonkerrood na bizarre tackle

Luxemburg is in het EK-kwalificatieduel in en tegen Liechtenstein al na vier minuten met tien man komen te staan. Aanvallende middenvelder kreeg na ingrijpen van de VAR een directe rode kaart voor een enorme aanslag op tegenstander .

Sinani, speler van het Duitse Sankt Pauli, kwam er in eerste instantie nog met slechts geel vanaf. De VAR besloot de Franse scheidsrechter Stéphanie Frappart echter naar de monitor te roepen, en na het bestuderen van de beelden kon zij maar één conclusie trekken: rood. Het duel in Liechtenstein gaat in principe nergens meer om. De thuisploeg staat met een enkel puntje kansloos onderaan in groep J; Luxemburg deed wel lang mee om kwalificatie maar is al zeker van de derde plaats achter groepswinnaar Portugal en nummer twee Slowakijke.