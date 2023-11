Wordt het Feyenoord of PSV? 'Dán kunnen we de gedoodverfde kampioen wat mij betreft aanwijzen'

Als het aan Johan Inan ligt, dan krijgen we in de Eredivisie ongetwijfeld nog een spannende titelstrijd. Feyenoord en PSV werden voorafgaand aan dit seizoen genoemd als belangrijkste titelkandidaten, maar het verschil tussen beide clubs is nu al zeven punten in het voordeel van de Eindhovenaren. Inan wil eerst echter zien hoe zij zich in de wedstrijden na de interlandperiode houden, alvorens te kunnen zeggen of de formatie van coach Peter Bosz daadwerkelijk kampioen gaat worden.

“Ik zie het nog wel spannend worden”, zegt Inan in de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad. Het verschil tussen PSV en Feyenoord was lang vier punten, maar na de nederlaag van Feyenoord tegen FC Twente en de overwinning van PSV op Ajax werd dat zeven punten in het Eindhovense voordeel. Inan verwacht desondanks dat Feyenoord het nog spannend weet te maken. “Dat is ook een beetje onderbuikgevoel. Ik vind het spel van Feyenoord, als zij top zijn, nóg beter in elkaar steken dan dat van PSV. Dat is één ding.”

Inan is vooral benieuwd naar hoe PSV zich houdt als het even niet loopt zoals gewenst en het ook buiten de lijnen tikken krijgt te verwerken. “Feyenoord heeft al wat tegenslagen gehad en die hebben ook aangetoond daarmee om te kunnen gaan. PSV heeft die tegenslagen nog niet echt gehad. Twaalf gespeeld en 36 punten is echt uitzonderlijk goed, alleen heeft het ze fysiek nog niet echt tegengezeten. Ik ben bijvoorbeeld benieuwd als Luuk de Jong een paar wedstrijden ontbreekt, want dan heb je niet meet een één-op-één vervanger. En wat als, laten we het niet hopen, ze zich toch niet kwalificeren voor de knock-outfase van de Champions League. Dat soort tegenvallen, ik ben heel benieuwd hoe PSV daarmee omgaat.”

Na de interlandperiode kan PSV z’n borst écht natmaken. De ploeg van Bosz speelt in de eerste week van het laatste blok tot de winterstop achtereenvolgens tegen FC Twente, Sevilla én Feyenoord. Allemaal uitwedstrijden. “We gaan na de interlandperiode een week of twee krijgen waarin PSV écht gaat laten zien hoe ongenaakbaar te zijn en óf ze dat zijn. Als ze daar ook doorheen fietsen, dan kunnen we de gedoodverfde kampioen wat mij betreft aanwijzen”, zegt Inan. “Maar ik ben nog niet zover dat ik denk: zet de champagne maar alvast koud en mocht je nog een spaarcentje overhebben, zet dat dan in op PSV als landskampioen.”