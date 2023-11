Xavi maakt datum bekend van rentree Frenkie de Jong bij FC Barcelona

kan zich opmaken voor zijn rentree bij FC Barcelona. De middenvelder is beschikbaar voor de eerste competitiewedstrijd na de interlandperiode, zo verwacht trainer Xavi.

De Jong kampt met een enkelblessure die hij eind september opliep. Hij behoort niet tot de voorselectie van Ronald Koeman voor de wedstrijden van het Nederlands elftal tegen Ierland (18 november) en Gibraltar (21 november). Volgens Xavi kan De Jong op 25 november echter meedoen in de uitwedstrijd van Barcelona tegen Rayo Vallecano.

"De Jong is inzetbaar tegen Rayo Vallecano", voorspelt Xavi op de persconferentie van zaterdag, daags voor de thuiswedstrijd tegen Alavés. Als zijn voorspelling uitkomt, zou De Jong in totaal tien wedstrijden hebben gemist voor Barcelona. Xavi maakt verder bekend dat Pedri 'honderd procent' fit is: de middenvelder miste een groot deel van de seizoensstart door een dijbeenblessure en kwam in de laatste twee wedstrijden (tegen Real Sociedad en Shakhtar Donetsk) tot een invalbeurt.

Barcelona verloor twee van de laatste drie officiële wedstrijden en kan zich tegen Alavés geen nieuwe uitglijder veroorloven, weet Xavi. "We moeten het juiste gevoel weer terugvinden. We eisen het maximale, want dit is Barcelona. De wil om te winnen is absoluut aanwezig. Ik heb veel kleedkamers meegemaakt en dit is qua mentaliteit een van de beste die ik heb gezien."