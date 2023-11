Zerrouki stond in 2020 op het punt te vertrekken bij FC Twente, maar: 'Hij is heel belangrijk voor mij geweest'

Het had weinig gescheeld of was in de zomer van 2020 al vertrokken bij FC Twente. De middenvelder moest lang wachten op een kans in de hoofdmacht van de Tukkers en als het aan hem had gelegen, was hij naar een club gegaan waar hij wél aan spelen toe zou komen. Ron Jans stak daar echter een stokje voor. Jans gaf Zerrouki de kans waar hij zo aan toe was, waardoor de Algerijns international uiteindelijk drie seizoenen in het eerste van FC Twente zou spelen.

Zerrouki kijkt in het programma Kick ’t Met van Ziggo Sport terug op zijn tijd bij FC Twente. De middenvelder, die afgelopen zomer de overstap maakte naar FC Twente, vertelt dat hij heel veel geduld moest opbrengen. “We mochten in de voorbereiding meedoen bij 1. FC Twente was ook gedegradeerd toen”, begint Zerrouki in 2018. De Tukkers degradeerden in het seizoen 2017/18 uit de Eredivisie en waren er alles aan gelegen zo snel mogelijk terug te keren op het hoogste niveau. “Ik had het gevoel dat dat mijn niveau was (de hoofdmacht van FC Twente, red.) en dat ik er gewoon kon spelen. Maar het was in die tijd gewoon heel moeilijk om een kans te krijgen als jongen uit de eigen jeugd”, aldus Zerrouki.

De middenvelder was niet het enige talent dat trappelde van ongeduld. “Niemand van ons kreeg die kans.” Aan tafel denkt men dat FC Twente destijds niet naar de jeugdopleiding omkeek omdat de club zo snel mogelijk de stap naar de Eredivisie wilde maken. “Ja maar ondanks dat, als je jezelf meet met die boys op training en je hebt het gevoel: ja man, ik kan dit gewoon aan. Dan is het nóg vervelender als je geen kans krijgt.” Voor Zerrouki en zijn leeftijdsgenoten zat er niets anders op dan elke dag hun uiterste best te doen en wachten op een kans. Maar die kwam er ook na de promotie naar de Eredivisie niet. “Gonzalo García werd toen trainer. FC Twente was ook weer gepromoveerd. Toen was ik wel gewoon vast bij het eerste, maar heel weinig minuten gehad en toen kwam corona.”

Zerrouki was op dat moment op het punt gekomen dat hij wilde vertrekken uit Enschede. “Persoonlijk wilde ik allang weg daar. Ik kreeg geen kans en wilde wel gewoon ergens gaan waar ik kon spelen in het eerste”, vertelt de middenvelder. Van een vertrek kwam het echter niet. “Toen kwam Ron Jans met zijn staf en een nieuwe technisch directeur, Jan Streuer. De eerste dag op de club is Jans meteen open en eerlijk geweest. Hij zei dat iedereen op nul begon en z’n kans zou krijgen. Ik weet nog dat hij mij een week voor de eerste competitiewedstrijd bij zich riep. Hij ging de voorbereiding met mij bespreken en was heel positief. ‘Dus je moet spelen de eerste wedstrijd’, zei hij. Ja, dat vond ik ook, maar Jans zei dat dat niet ging gebeuren.”

Een nieuwe klap voor Zerrouki, maar hij weigerde de handdoek in de ring te gooien. “Ik bleef gewoon hard werken en hopen op minuten. Die wedstrijd maakt ik ook gelijk mijn debuut, ik viel in. De week daarop speelde ik tegen Feyenoord uit in de basis. Vanaf de tweede seizoenshelft heb ik alles gespeeld tot het moment dat ik eigenlijk wegging bij Twente. Jans is heel belangrijk voor mij geweest. Uiteindelijk moet je het zelf doen, maar je hebt die kans wel nodig”, besluit de international van Algerije. Zerrouki vertrok afgelopen zomer voor ruim zeven miljoen euro naar Feyenoord. Ook in Rotterdam moest de middenvelder geduld opbrengen, maar lijkt hij inmiddels zeker van zijn plaats.