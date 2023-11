Zeventienjarig Feyenoord-talent doet Lazio op schitterende wijze pijn in Youth League

De Onder 19 van Feyenoord is in het UEFA Youth League-duel bij SS Lazio op heerlijke wijze op een 0-1 voorsprong gekomen. De 17-jarige Aymin Sliti zorgde na tien minuten spelen voor een verdiende voorsprong voor de Rotterdammers door tussen een woud van Italiaanse benen door een gaatje te vinden achter de Romeinse doelman Davide Renzetti.

Sliti verruilde in de zomer van 2020 de jeugdopleiding voor FC Twente voor die van Feyenoord en heeft dinsdagmiddag een basisplaats in het elftal van trainer Robin van Persie. In Rome komen daarnaast ook spelers als Gjivai Zechiël en Leo Sauer, die al meerdere keren mochten meedoen bij de hoofdmacht, in actie. Overigens hield de voorsprong geen stand: Lazio kwam een kwartier na de openinstreffer via Filipe Bordon op 1-1.

Op 𝘃𝗼𝗼𝗿𝘀𝗽𝗿𝗼𝗻𝗴.. en hoe!

Het treffen in de Youth League vormt een opwarmertje voor vanavond, als de hoofdmachten van beide clubs het in het Stadio Olimpico tegen elkaar opnemen. Feyenoord won twee weken geleden in de eigen Kuip met 3-1 van de Italianen en kunnen zich dinsdagavond met een goed resultaat zelfs al verzekeren van overwintering in Europa, al is het elftal van Arne Slot daarbij ook afhankelijk van het resultaat bij de wedstrijd tussen Atlético Madrid en Celtic. Het duel tussen Lazio en Feyenoord begint om 21.00 uur; check hier hoe je de wedstrijd live kunt bekijken.