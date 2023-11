Op deze manier kan Feyenoord zich dinsdagavond verzekeren van Europese overwintering

Feyenoord neemt het dinsdagavond in Rome op tegen Lazio. Bij een goed resultaat van de Rotterdamse club én een gunstig resultaat op de andere velden, kan de ploeg van Arne Slot zich dinsdag al verzekeren van Europese overwintering.

De verschillen zijn klein in Groep E van de Champions League. Feyenoord staat op zes punten, Atlético Madrid heeft vijf punten verzameld en Lazio staat op vier punten. Alleen het Schotse Celtic staat met slechts één punt ver achter in deze groep. Bij een slecht resultaat van de Schotten (een nederlaag of een gelijkspel) zou Feyenoord zich dinsdagavond al kunnen verzekeren van Europese overwintering.

Als Celtic in Madrid bij Atlético Madrid onderuit gaat of gelijkspeelt en Feyenoord zelf weet te winnen van Lazio, komen de Rotterdammers ook na de winter uit op Europees niveau. Nu Feyenoord er goed voor staat zal de club voor overwintering in de Champions League gaan, maar zo vanzelfsprekend is overwintering in een Champions League-poule niet. In het jaar 2017/18, toen Feyenoord voor het laatst in het miljardenbal uitkwam, eindigde het laatste.