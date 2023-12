Ajax-fans schreeuwen om opvallende transfer: ‘Perfecte mentor voor Hlynsson en Taylor’

Manchester United is bereid om deze winter te verkopen, dat meldt het Engelse Football Insider. Meerdere bronnen bevestigen aan het medium dat de Deen moeite heeft met het niveau van de Premier League en zodoende open staat voor een vertrek.

Het contract van Eriksen loopt weliswaar nog tot de zomer van 2025, maar een winters vertrek in 2024 behoort tot de mogelijkheden. Eriksen speelt pas sinds het begin van vorig seizoen bij Manchester United. Daarvoor kwam de middenvelder uit voor Brentford. Eriksen was daarvoor een tijd uit de roulatie nadat hij op 12 juni 2021 in elkaar zakte op het veld tijdens de EK-wedstrijd tegen Finland.

Het nieuws over Eriksen is niet onopgemerkt gebleven in Amsterdam. Op sociale media wordt er door veel supporters geschreeuwd om een mogelijke transfer naar Ajax. De fans zien in de persoon van Eriksen de ideale man om naast Kristian Hlynsson en Kenneth Taylor te zetten. Eriksen speelde tussen 2009 en 2014 in het shirt van de Amsterdammers.

De Deen beschikt zodoende over het ‘Ajax-DNA’, en dat zien supporters maar al te graag. Met zijn 31 jaar kan Eriksen daarnaast een bak aan ervaring meebrengen naar de huidige nummer zes van de Eredivisie. Of Eriksen zelf op een terugkeer naar Nederland zit te wachten, is nog maar de vraag.