Ajax houdt stand in Waalwijk en stijgt naar zesde plaats in de Eredivisie

Aan de tussenstand bij RKC Waalwijk - Ajax is niets meer veranderd. De Amsterdammers trokken de 2-3 overwinning over de streep. Door de zege stijgt Ajax naar de zesde plaats in de Eredivisie. RKC blijft veertiende staan.

De wedstrijd werd op 30 september gestaakt vanwege het medische ongeval rond Etienne Vaessen. Er waren nog 6 minuten en 15 seconden over van de reguliere speeltijd en daar kwamen uiteindelijk nog vier minuten blessuretijd bij. Het duel werd hervat met een scheidsrechtersbal voor Vaessen, die uiteraard snel de weg naar voren zocht. Ajax probeerde waar mogelijk tijd te rekken en de wedstrijd te ontregelen. Het felle RKC kreeg nog een gele kaart (voor Yassin Oukili) en kreeg één serieuze kans: een kopbal van Filip Stevanovic die op het dak van het doel belandde.

Artikel gaat verder onder video

Ajax werd gesteund door zo'n 250 supporters: ongeveer de helft van het aantal fans dat vorige keer aanwezig was in het Mandemakers Stadion. Zij werden in de watten gelegd door Ajax. De meegereisde fans kregen een speciale wedstrijdsjaal en een reiskostencompensatie van dertig euro. Bovendien werd de eerste consumptie in het uitvak vergoed door Ajax, zo bleek uit een brief die supporters hebben ontvangen.

Wat waren de opstellingen?

Trainer John van 't Schip kon door blessures niet dezelfde elf opstellen die bij het stilleggen in september op het veld stonden. Zo stonden Jay Gorter, Silvano Vos en Amourricho van Axel Dongen op het veld op het moment dat de wedstrijd op 30 september werd gestaakt. Dat drietal was nu geblesseerd en werd dus vervangen. Aanvoerder Steven Bergwijn was bovendien al gewisseld. Hij mocht dus in het restant niet meer in actie komen en kreeg van Van 't Schip een vrije dag.