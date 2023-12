Ajax klopte met Mislintat deze zomer tevergeefs aan bij Real Madrid

Ajax heeft in de afgelopen transferwindow geprobeerd om (24) los te weken bij Real Madrid. De Oekraïense sluitpost moest het keepersgilde van de Amsterdammers versterken, maar de doelman zag zelf niets in een transfer naar de Johan Cruijff Arena. Later kwam pas Diant Ramaj in beeld, die uiteindelijk overkwam van Eintracht Frankfurt.

Met dat nieuws kwam het Spaanse medium Onda Cero maandag naar buiten. Lunin hoopte op een kans onder de lat bij Real Madrid, helemaal nadat Thibaut Courtois een jaar uit de roulatie kwam te liggen met een zware knieblessure. Uiteindelijk haalde De Koninklijke Kepa Arrizabalaga nog op bij Chelsea, waardoor Lunin dit seizoen minder speelde dan hij had gewenst.

In totaal staat de teller van Lunin op acht officiële wedstrijden, waarin hij de helft van de tijd de nul hield en in totaal vijf tegengoals moest incasseren. Omdat ook Kepa recentelijk wegviel met een blessure, is Lunin momenteel tijdelijk alsnog de eerste keuze bij Real Madrid, waar zijn contract nog doorloopt tot de zomer van 2025.

In 2018 werd Lunin als grote belofte opgepikt bij Zorya Lugansk en in de afgelopen jaren werd hij afwisselend uitgeleend aan CD Leganés, Real Valladolid en Real Oviedo. Alleen bij die laatste club maakte hij écht een hoop minuten op Spaanse bodem, waardoor Carlo Ancelotti liever ook nog een ervaren kracht naar Madrid wilde halen als tijdelijke vervanger van Courtois.