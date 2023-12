Ajax krijgt slecht nieuws over toptalent: ‘Hij hield de boot af bij de contractbespreking’

Ajax wil zich in de winterstop versterken met een controlerende middenvelder, maar kijkt ondertussen ook of het enkele jeugdspelers langer aan de club kan binden. Het is nog maar de vraag of Gabriël Misehouy en Stanis Idumbo Muzambo volgend jaar nog actief zullen zijn voor de Amsterdammers.

Misehouy heeft volgens Voetbal International een aanbieding op zak van Manchester City. De middenvelder van Ajax wil graag bij de Amsterdamse club blijven, indien hij volgend jaar deel uit mag maken van de A-selectie. Ook het contract van de achttienjarige Muzambo loopt af. “Ajax was eerder bereid om met hem in gesprek te gaan, maar toen hield de speler de boot af”, schrijft VI.

“Nu lijkt het even op de lange baan te zijn geschoven. In een eerder stadium wist Ajax wel al tot overeenstemming te komen met Silvano Vos (2027), Mika Godts (2027), Olivier Aertssen (2025) en Tristian Gooijer (2026)”, valt er nog meer te lezen in het artikel. Ook Ar’jany Martha beschikt over een aflopend contract, terwijl Kristian Hlynsson nog tot de zomer van 2026 vastligt.

David Martínez

De kans dat het Venezolaanse toptalent David Martínez naar Ajax komt is klein. De Amsterdammers hadden de speler van Monagas in het vizier, maar lijken op dit moment niet door te pakken. De kans is hierdoor groot dat Martínez naar een andere club vertrekt. “De huidige situatie betekent dat er voor nu ook geen investeringen voor Jong Ajax gedaan zullen worden. Ajax kijkt eerst naar wat het zelf in huis heeft, voordat het de markt op gaat.”