Ajax-toptalent zet deur naar langer verblijf tóch wagenwijd open

Ajax heeft goed nieuws gekregen van toptalent . De middenvelder wordt gezien als zeer groot talent in de jeugdopleiding, maar heeft een aflopende verbintenis in de Johan Cruijff Arena. Door mogelijk een gebrek aan perspectief had het er alle schijn van dat hij zou vertrekken, maar Misehouy heeft de deur zelf weer opengezet.

Hoewel Manchester City interesse zou hebben in de achttienjarige voetballer, staat hij zelf open voor gesprekken over een nieuw contract. “Dat zo’n topclub interesse heeft, is mooi. Maar ik heb altijd gezegd dat het mijn droom is bij Ajax te blijven”, laat Misehouy weten bij Ajax Life. Bovendien geeft trainer John van 't Schip jonge talenten een kans, zo bewees hij met Ar'Jany Martha.

Daarvoor is wel een duidelijke voorwaarde: “Ik wil alleen een duidelijk plan hebben”, stelt hij. “Ik sprak met Dave Vos wel over mijn ontwikkeling, maar ik hoop natuurlijk op kansen bij het eerste elftal. Natuurlijk ligt het ook bij mezelf of dat gaat lukken. Gelukkig zijn er nu gesprekken met de club, over mijn toekomst en het plan dat er voor mij ligt. Als dat duidelijk is, ben ik zeker bereid bij te tekenen. Ik speel hier al elf jaar. Ajax is mijn huis.”

Misehouy speelde bijna veertig officiële wedstrijden in Jong Ajax en maakte daarin negen doelpunten en gaf drie assists. Zijn debuut in de hoofdmacht maakte hij nog niet, toch is hij naar eigen zeggen niet ongeduldig. “Ik hoor vaker geluiden dat ik niet geduldig ben. Ik weet van mezelf dat dit niet waar is. Ik vind het haast, hoe moet ik dat zeggen...? Een belediging, ja.”