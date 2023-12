Tahirovic geeft eerlijk toe: ‘Ik ben wel een beetje verbaasd’

Niet alleen Eredivisie-volgers, maar ook zelf reageert met verbazing op zijn uitverkiezing tot Johan Cruijff Talent van de Maand. De middenvelder verruilde AS Roma afgelopen zomer voor Ajax. Hij kende een prima start in Amsterdam, maar worstelde vervolgens lange tijd met zijn vorm. In december krabbelde hij stapje voor stapje uit het sportieve dal en dat levert hem nog een mooie prijs op.

Ajax baarde opzien door afgelopen zomer ruim zeven miljoen euro te betalen voor de komst van Tahirovic. Het grootste deel van de Amsterdamse achterban moest de naam van de Bosniër even googelen toen bekend werd dat hij de overstap naar de Johan Cruijff ArenA zou gaan maken. Toenmalig directeur Sven Mislintat, die Tahirovic hoogstpersoonlijk naar Amsterdam haalde, was dolgelukkig met zijn komst en schepte meteen bijzonder hoge verwachtingen. Tahirovic heeft echter, evenals zijn ploeggenoten, een moeilijke eerste seizoenshelft achter de rug.

Artikel gaat verder onder video

De middenvelder kon onder Maurice Steijn in eerste instantie rekenen op een basisplaats, maar schommelde vervolgens tussen bank en basis. Na het vertrek van Steijn en de aanstelling van interim-hoofdtrainer John van ’t Schip komt Tahirovic weer vaker aan spelen toe. “Iedereen weet dat we het in het begin moeilijk hadden, maar de kwaliteit was er wel altijd. De nieuwe coach en staf gaf ons nieuwe inspiratie”, vertelt hij in gesprek met ESPN. “Er kwam nieuwe energie en een positievere instelling. Het resultaat was dat we van de laatste plaats naar de vijfde plek gingen.”

En daarin speelde Tahirovic vooral in december, tegen zijn eigen verwachting en die van de buitenwereld in, een belangrijke rol. Van alle spelers die sinds het begin van het seizoen 21 jaar of jonger zijn, heeft hij het beste gepresteerd in de laatste maand van het jaar. Zo noteerde hij de meeste intercepties (elf) en had hij een passnauwkeurigheid van 90,9%, het hoogste aantal van alle middenvelders én aanvallers in de Eredivisie met meer dan honderd passes. “Ik ben wel een beetje verbaasd”, is Tahirovic eerlijk over zijn uitverkiezing. “Ik begin nooit een wedstrijd met het idee: ik wil de beste speler worden. Ik doe mijn werk, ik steun het team. Als je niet denkt aan die grote dingen, komen die vanzelf.”