Uitverkiezing Johan Cruijff Talent van de Maand leidt tot onbegrip: ‘Wat is dit dan?’

Eredivisie-fans reageren met veel verbazing op de uitverkiezing van tot Johan Cruijff Talent van de Maand in december. De middenvelder maakte afgelopen zomer de overstap van AS Roma naar Ajax en beleefde een veelbelovende start, maar viel de voorbije maanden meermaals door de mand. Hij sluit de eerste seizoenshelft desondanks af met een fraaie prijs.

Ajax verbaasde vriend en vijand door Branco van den Boomen snel na de laatste competitiewedstrijd in het afgelopen seizoen vast te leggen. De middenvelder maakte transfervrij de overstap van Toulouse. Ajax was daarmee nog niet uitgewinkeld voor het middenveld. Niet lang na de komst van Van den Boomen telden de Amsterdammers ruim zeven miljoen euro neer voor het aantrekken van Tahirovic. De middenvelder uit Bosnië en Herzegovina kwam over van AS Roma en toenmalig technisch directeur Sven Mislintat schepte hoge verwachtingen. “Hij is naar mijn mening een van de grootste talenten die ik ooit op deze positie heb gezien”, zei de Duitser bij de presentatie van Tahirovic.

Dat is er in Amsterdam echter nog niet uitgekomen. Tahirovic was tijdens de voorbereiding misschien wel een van de lichtpuntjes bij Ajax en kon onder Maurice Steijn in eerste instantie rekenen op een basisplaats. De prestaties van Ajax werden echter al snel minder en minder en ook Tahirovic deelde mee in de sportieve malaise. De Bosniër was er na het vertrek van Steijn als de kippen bij om te vertellen niet ongelukkig te zijn met het besluit om afscheid te nemen van de Hagenaar, maar hij is er niet meteen beter door gaan voetballen. Die stemming heerst ook bij een groot deel van de achterban. Zijn statistieken van afgelopen maand bewijzen echter dat hij wel degelijk van waarde is geweest voor Ajax.

“De 20-jarige Tahirovic heeft zijn eerste individuele prijs in de Eredivisie te pakken: van alle spelers die sinds het begin van het seizoen 21 jaar of jonger zijn, presteerde hij het beste in december. Het levert de middenvelder van Ajax de Johan Cruijff Talent van de Maand-prijs op”, leest het in het persbericht van de Eredivisie. “De international van Bosnië en Herzegovina noteerde afgelopen maand elf intercepties, meer dan iedere andere speler in de competitie. Daarnaast gaf hij in de laatste wedstrijd tegen PEC Zwolle een assist en de voorassist op de 1-0. Ook had de voormalig jeugdexponent van Vasalunds IF en AS Roma in december een passnauwkeurigheid van 90,9% (180/198 geslaagde passes), het hoogste aantal van alle middenvelders én aanvallers in de Eredivisie (met +100 passes).”

De uitverkiezing van Tahirovic roept desondanks veel vraagtekens op. “Wat is dit dan? Dan is het wel heel matig gesteld met het talent in de Eredivisie”, reageert iemand op X onder een tweet van ESPN. Een ander reageert dat ‘zelfs de meest positieve Ajacieden hem al hebben afgeschreven’. Tahirovic kwam dit seizoen vooralsnog twintig keer in actie. Hij scoorde één keer, op bezoek bij Almere City, en verzorgde drie assists.