Ajax-supporters walgen in Nijmegen van optreden van peperdure Ajacied en schreeuwen om vertrek

heeft zondagmiddag in het duel van Ajax tegen NEC een slechte indruk achtergelaten om de supporters van Ajax. Op sociale media stromen de negatieve reacties over het optreden van de aanvoerder van de Amsterdammers binnen en wordt er veelvuldig om een vertrek van Bergwijn gevraagd, die in het verleden voor dertig miljoen euro naar de Johan Cruijff ArenA kwam.

"Bergwijn, het is gênant. Wissel hem toch eens", schrijft een supporter van de Amsterdammers op X. Dat gevoel leeft bij meer supporters: "Hoe staat Bergwijn er nog in? Hij doet echt niets goed en heeft ook nog eens 0,0 inzet", schrijft een andere fan van de Amsterdamse club. Andere supporters van Ajax constateren zondagmiddag tijdens de wedstrijd tegen NEC dat Bergwijn de grootste miskoop is in de historie van de nummer acht van de Eredivisie: "Qua prijs-kwaliteit is Bergwijn toch zonder twijfel de slechtste aankoop van Ajax in deze eeuw. Daar vallen de Mislintat-aankopen bij in het niet, toch?", vraagt een andere supporter zich hardop af.

Voor de kritische Ajax-supporters is er mogelijke goed nieuws op komst, want vanuit Saudi-Arabië is er in ieder geval interesse in Bergwijn. Zo zou Al-Ettifaq zich al officieel gemeld hebben voor de Oranje-international, die wel een flinke transfersom moet kosten.