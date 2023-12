Ajax-talent Misehouy komt terug op impulsief besluit

Ajax-speler (18) is terug op Instagram. Het talent van de Amsterdammers ging van het social platform af, nadat hij veel kritiek ontving, naar aanleiding van een post die hij plaatste na de pijnlijke bekeruitschakeling van de Amsterdammers tegen Hercules. Inmiddels is de middenvelder weer terug.

Kort na het laatste fluitsignaal bij de bekerwedstrijd tussen Hercules en Ajax (3-2) plaatste Misehouy een foto van zichzelf in actie bij de beloften van Ajax met daaronder geen tekst, maar enkel leestekens: "...", stond er onder de foto. Het was een opmerkelijke post op een opvallend moment, vlak na de gênante uitschakeling van Ajax in de KNVB Beker. Diezelfde avond heeft Misehouy zijn Instagram-account verwijderd.

Duidelijk is dat Misehouy bij Ajax niet blij is met de kansen die hij, in dit geval niet, krijgt bij het eerste elftal van de Amsterdammers. De aanvallende middenvelder moet zijn minuten voornamelijk maken bij de beloftenploeg van Ajax in de Keuken Kampioen Divisie en wordt nauwelijks bij de A-selectie betrokken.



Een dag na de blamage van Ajax liet Misehouy met een doelpunt en assist tegen FC Eindhoven zijn voeten al spreken bij Jong Ajax. Inmiddels is hij dus ook weer actief op social media, want hij kwam en met een bericht waarin hij iedereen fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar wenst, terwijl hij via story’s enkele uitverkiezingen (Talent van de Week & Elftal van de Week in de Eerste Divisie) deelde.

Of zijn gedrag op social media nog invloed gaat hebben om zijn toekomst bij Ajax, is niet duidelijk. De kans bestaat dat de achttienjarige voetballer na dit seizoen vertrekt bij de nummer vijf van de Eredivisie, want zijn contract in Amsterdam loopt af. Eerder werd Manchester City aan Misehouy gelinkt, maar dat gerucht wordt door zijn zaakwaarnemer ontkend. Er lijkt op dit moment wel weinig perspectief te zijn in Amsterdam voor de aanvallende middenvelder. Zelfs in een duel tegen Hercules - en de technische staf van Ajax besloot om de nodige wisselspelers op te stellen - behoorde Misehouy niet tot de wedstrijdselectie. Zijn ontevredenheid over zijn huidige rol lijkt daardoor alleen maar toe te nemen.