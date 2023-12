Ajax-terugkeer lijkt uitgesloten: 'Ik heb iets van: dat heb ik wel gehad'

Dennis Bergkamp acht de kans klein dat hij bij Ajax zijn terugkeer in de voetballerij maakt. De toekomst van de 54-jarige Bergkamp ligt waarschijnlijk in het buitenland, zo vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Het kriebelt weer bij Bergkamp. Vijf jaar na zijn vertrek bij Ajax wil de oud-international zijn comeback in het voetbal maken. "Ik heb destijds op een vervelende manier afscheid genomen bij Ajax. Ik had daar een goede rol in een brugfunctie tussen het eerste elftal en de jeugdopleiding", blikt Bergkamp terug.

Artikel gaat verder onder video

De afgelopen jaren heeft Bergkamp van de rust genoten en veel tijd gehad voor zijn familie. "Mijn jongste dochter is nu 18 jaar en afgelopen zomer geslaagd voor haar examen. Ze kan de wijde wereld intrekken en ik kan me oriënteren op een volgende stap", zegt hij.

Een terugkeer naar Ajax zou een logische stap zijn, maar Bergkamp verwacht niet binnenkort op De Toekomst rond te lopen. "Ik heb al voor een lange periode bij Ajax gewerkt en ik heb iets van: dat heb ik wel gehad. Er moet wel heel veel gebeuren om weer zo'n succesvolle periode te bewerkstelligen. De kans dat ik in het buitenland ga werken, is groter dan in Nederland, denk ik."

Rob Jansen, de zaakwaarnemer van de voormalig speler van onder meer Ajax en Arsenal, stelt dat Bergkamp heel specifiek is in zijn wensen. "Die ziet eerder een rol voor zichzelf in een jeugdopleiding van een club. Dat vind ik mooi. Ze zeggen weleens dat al die grote namen hun kennis moeten doorgeven aan de jeugd, maar in de praktijk willen die grote sterren vaak hoofdtrainer worden van het eerste elftal. Dennis niet. Die is heel duidelijk, hoofdtrainer worden is niks voor hem."