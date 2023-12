Hato kon het niet geloven: ‘Ik dacht echt dat hij me in de maling nam’

Ajax-verdediger kon het niet geloven dat hij was geselecteerd voor het Nederlands elftal. De 17-jarige basisklant van de Amsterdammers mocht zich in november voor het eerst melden bij het ‘grote’ Oranje. Het nieuws werd hem verteld door teamgenoot . Hato dacht in eerste instantie dat het een grap was.

Hato debuteerde in januari van dit jaar in de hoofdmacht van Ajax en was in de laatste weken van het afgelopen seizoen al niet meer uit de basiself weg te denken. Toenmalig trainer John Heitinga had alle vertrouwen in de jonge verdediger en ook diens opvolger Maurice Steijn bleef hem opstellen. Dat is na het vertrek van de Hagenaar en de aanstelling van John van ’t Schip niet veranderd. Sterker nog, onder Van ’t Schip droeg Hato al twee keer de aanvoerdersband bij Ajax.

De stormachtige ontwikkeling van Hato bleef niet onopgemerkt. Ronald Koeman selecteerde de verdediger in november voor de EK-kwalificatieduels met Ierland en Gibraltar. Hato bleef in de thuiswedstrijd tegen de Ieren nog op de bank, maar maakte een paar dagen later tegen Gibraltar als invaller zijn debuut in het Nederlands elftal. Dat hij zich mocht melden bij Oranje, kwam voor hem als een grote verrassing. “Ik was hier bezig in de gym en toen kwam Bergwijn rennend op me af. Ik dacht: wat is er aan de hand?”, zegt Hato in gesprek met ESPN. “Toen vertelde hij me dat ik geselecteerd was voor het Nederlands elftal.”

Hoewel Hato dit seizoen onomstreden is bij Ajax en Koeman in de aanloop naar de interlands tegen Ierland en Gibraltar veel verdedigers zag wegvallen, kon de Ajacied zijn oren niet geloven. “Ik dacht echt dat hij (Bergwijn, red.) me in de maling nam. Maar het bleek waar te zijn. Ik was totaal verrast.” In dezelfde interlandperiode verscheen Hato dus meteen voor het eerst binnen de lijnen bij Oranje. “Ik heb er altijd van gedroomd om voor mijn land te spelen. Dat is nu gelukt. Om eerlijk te zijn: de werkelijkheid was mooier dan de droom.”

Debuut in de hoofdmacht van Ajax, de aanvoerdersband… Hato beleefde ondanks de tegenvallende prestaties in Amsterdam een jaar om niet snel te vergeten. Zijn debuut in Oranje vormt voor hem het mooiste moment van 2023. Of dat in het nieuwe jaar een passend vervolg krijgt? “We gaan het zien. Ik heb nog geen vakantie geboekt”, reageert Hato op de vraag of een plek in de EK-selectie het ‘ultieme doel’ is voor 2024.