Hato uit klein punt van kritiek op Van ’t Schip: ‘Niet dat ik het vervelend vond, maar…’

Ajax-verdediger vindt het jammer dat hij niet van John van ’t Schip zelf te horen kreeg dat hij in de thuiswedstrijd tegen AEK Athene in de Europa League de aanvoerdersband zou gaan dragen. Bij afwezigheid van Steven Bergwijn en Steven Berghuis ging de band naar de 17-jarige linkspoot, maar dat maakte Van ’t Schip daags voor het treffen bekend op de persconferentie en dus niet persoonlijk.

Verrassend was het, ondanks zijn leeftijd, niet dat Hato in het belangrijke duel met AEK Athene de aanvoerdersband zou gaan dragen bij Ajax. De verdediger maakte begin dit kalenderjaar zijn debuut in de Amsterdamse hoofdmacht. In de tweede helft van het afgelopen seizoen ging het al snel met zijn ontwikkeling. Hato was in de laatste competitiewedstrijden al niet meer uit de basiself weg te denken en hoefde ook onder Maurice Steijn niet te vrezen. Hij was onder diens leiding het lichtpuntje bij Ajax en dat bleef na het vertrek van Steijn en de aanstelling van interim-hoofdtrainer Van ’t Schip onveranderd.

Hato droeg in de uitwedstrijd tegen Almere City op 12 november na de wissel van Bergwijn al ‘per ongeluk’ de aanvoerdersband. Een maand later koos Van ’t Schip bewust voor de jonge verdediger, die dit seizoen nog geen minuut miste. Maar van de manier waarop Hato begreep dat hij tegen AEK Athene als eerste Ajacied het veld van de Johan Cruijff ArenA zou gaan betreden, was hij niet bepaald onder de indruk. “Jammer genoeg hoorde ik het niet van de trainer zelf. Niet dat ik het vervelend vond ofzo, maar ik had het liever gewoon 1-op-1 van de trainer vernomen”, vertelt Hato in gesprek met ESPN.

De wedstrijd tegen AEK Athene (3-1 winst) was voor Hato een nieuw hoogtepunt. Voor Ajax is 2023 een jaar om snel te vergeten, maar Hato zal er ongetwijfeld nog weleens aan terugdenken. Vooral aan zijn debuut 11 januari in de bekerwedstrijd tegen FC Den Bosch. “Je stapt op het veld en dan komt het besef. Dan moet je gewoon doen wat je altijd doet”, vertelt Hato over zijn eerste opwachting in de Amsterdamse hoofdmacht. John Heitinga gunde de verdediger een maand later zijn debuut in de Eredivisie. “Na mijn debuut in de beker trainde ik regelmatig met heet eerste mee. Dus het was helemaal niet zo spannend meer”, aldus Hato.

Hato kwam vooralsnog veertig keer in actie voor Ajax. Hij maakte op 25 november zijn eerste competitiedoelpunt, in de thuiswedstrijd tegen Vitesse.