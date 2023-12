Bergwijn viel tegenstander aan: 'Ik dacht alleen maar: wat is er met hém aan de hand?'

liet zich bepaald niet onbetuigd in de letterlijke strijd tussen Nederland en Argentinië in de kwartfinale van het WK in Qatar in 2022. Tegenstander doet een jaar na dato tegenover ESPN een boekje open over de huidige aanvoerder van Ajax.

Oranje leek op 9 december 2022 op weg naar een kansloze nederlaag tegen Lionel Messi en co. De Argentijnen kwamen voor rust al op voorsprong door een treffer van Nahuel Molina en in het tweede bedrijf verdubbelde Messi vanaf de strafschopstip de marge: 0-2. Wout Weghorst bracht het Nederlands elftal met treffers in de 83ste minuut én de elfde minuut van de blessuretijd echter alsnog langszij; waardoor er verlenging en uiteindelijk strafschoppen aan te pas moesten komen om een winnaar aan te wijzen. Dat werden de Argentijnen, die daarna zouden doorstoten naar de finale, die eveneens vanaf elf meter zou worden gewonnen tegen regerend wereldkampioen Frankrijk.

Door de grote belangen die op het spel stonden laaide de wedstrijd meerdere keren hoog op en trok de felbekritiseerde Spaanse scheidsrechter Lahoz liefst zestien gele kaarten. Twee daarvan waren voor Denzel Dumfries, waardoor Oranje de laatste minuten van de verlenging met tien man moest zien door te komen. Maar ook Bergwijn mengde zich in het strijdgewoel, herinnert Mac Allister zich. "Er brak een enorme ruzie uit en Bergwijn kwam mij aanvallen", blikt de middenvelder van Liverpool terug. "Ik dacht alleen maar: 'Wat is er met hem aan de hand?' Zijn hele blik en zijn gezicht veranderden." Zelf reageerde hij kalm, bezweert de Argentijn: "Ik was alleen maar aan het lachen en dacht: 'Doe eens rustig joh', het was een gek moment."

Bergwijn kwam in het duel in het Lusail Iconic Stadium halverwege pas in het veld voor clubgenoot Steven Berghuis. Vanwege aanmerkingen op de leiding ontving de aanvaller in de 91ste minuut een gele kaart. Na de uitschakeling op het WK speelde de Ajacied, mede door blessures, in slechts vier van de tien Oranje-interlands mee. Daarin wist hij alleen tegen Italië, in de troostfinale van de Nations League, een keer te scoren. Desondanks wonnen de Italianen het duel in Enschede met 2-3, waardoor de ploeg van Ronald Koeman dat toernooi als vierde afsloot.