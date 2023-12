Boussaboun noemt PSV'er als beste Eredivisie-aankoop: 'Hij is écht heel goed'

Ali Boussaboun blikt in gesprek met FCUpdate-verslaggever Mounir Boualin terug op de eerste seizoenshelft, die er na het midweekse bekerprogramma helemaal op zit. Gevraagd naar de beste transfer die afgelopen zomer door een Eredivisieclub werd gedaan, komt de oud-speler van onder meer Feyenoord, NAC Breda en FC Groningen met PSV'er op de proppen.

PSV versterkte zich in de zomermaanden onder meer met Noa Lang, Ricardo Pepi en Sergiño Dest, maar voor Boussaboun springt vooral Schouten eruit. De 26-jarige middenvelder kwam voor een bedrag van 12 miljoen euro over van het Italiaanse Bologna en wordt door trainer Peter Bosz bij tijd en wijle zelfs in het centrum van de defensie geposteerd. Het leverde de oud-speler van Excelsior lovende kritieken én een rentree in het Nederlands elftal op.

Ook Boussaboun is bijzonder onder de indruk van Schouten. "Hij is écht heel goed. Wat ik vooral zo goed vind van hem: laatst speelde hij centraal achterin tegen Feyenoord en dan is hij zó zakelijk. Verdedigend goed, aan de bal heel rustig, nooit in paniek rakend." Bovendien ziet hij Schouten moeiteloos van rol wisselen als Bosz daarom vraagt. "Dan schuift hij op een gegeven moment door naar het middenveld: geen probleem. Even omschakelen naar een andere positie, dan zie je dat hij heel makkelijk de bal kan verdelen en altijd goed gepositioneerd staat in de omschakeling."

Oranje

Louis van Gaal gunde Schouten in juni 2022 zijn debuut in Oranje in het met 1-2 gewonnen Nations League-duel met Wales. Sindsdien maakte hij geen deel meer uit van de selectie van het Nederlands elftal, maar door zijn goede spel in Eindhoven riep Ronald Koeman hem in november voor het eerst weer op. In het EK-kwalificatieduel met Ierland (1-0) speelde hij de hele wedstrijd en bevestigde hij het beeld dat Boussaboun van hem heeft: "Je ziet ook in het Nederlands elftal dat hij niet ondergesneeuwd wordt, maar laat zien dat hij het niveau aankan."

Bekijk het hele interview met Boussaboun op het YouTube-kanaal van FCUpdate.