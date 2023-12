Edson Alvarez grijpt heldenrol, belangrijke wereldgoal Dessers

Het was de avond van een aantal voormalig Eredivisie-spelers in de Europa League. Edson Alvarez en waren van grote waarde bij het al geplaatste West Ham United, terwijl met een heerlijke goal heel belangrijk was bij Rangers FC.

West Ham United – SC Freiburg 2-0

Edson Alvarez heeft West Ham United aan de eerste plek geholpen in Groep A van de Europa League. De middenvelder had donderdag een basisplaats tegen SC Freiburg en gaf bij de eerste goal van Mohammed Kudus na een kwartier de prachtige assist. Een heerlijke steekpass door de lucht kwam perfect voor de voeten van de Ghanees, die afrondde.

Vlak voor de pauze zette de oud-Ajacied zelf een heerlijke combinatie door het midden op, om vervolgens koeltjes af te ronden. Het was zijn eerste treffer in dienst van The Hammers. Daardoor is de Conference League-winnaar van vorig seizoen met de eerste plek na de jaarwisseling ook nog te zien in de Europa League.

Real Betis Sevilla – Rangers FC 2-3

Cyriel Dessers heeft een cruciale rol gespeeld in de Europese overwintering van Rangers FC. De Belgische spits had al een assist gegeven toen hij na twintig minuten uit een heerlijke individuele actie zijn ploeg op voorsprong schoot in Spanje (1-2). Door de gelijkmaker van Ayoze Pérez was de late goal van Kemar Roofe ook nodig voor een cruciale zege in Spanje, die het door de zege van Sparta Praag nodig had om actief te blijven in de Europa League. Mede door een goal en assist van Dessers overwintert het zelfs als nummer één in de sterke Groep C.

