Nijhuis komt met details over haartransplantatie Klaassen

De haartransplantatie van is goed gelukt, zo is de mening aan tafel bij Vandaag Inside. Het kapsel van de oud-Ajacied werd besproken in de talkshow, waarin enkele details naar voren werden gebracht over het nieuwe haar van de middenvelder.

Wilfred Genee maakte in Vandaag Inside de grap dat hij een Nederlandse speler zag invallen bij Internazionale, die hij niet kende. Daarbij doelde hij uiteraard op de nieuwe haardracht van Davy Klaassen. “Hij is naar Turkije geweest”, dacht Johan Derksen over de oud-Ajacied, maar dat blijkt niet helemaal juist.

“Ik heb wat onderzoek gedaan”, reageerde Özcan Akyol op Derksen. “Hij heeft het in Nederland laten doen, maar het is wel goed gelukt”, vond de schrijver en columnist, die zelf ook haarimplantaten heeft laten zetten. “Volgens mij heeft hij het in Utrecht laten doen. Dat doen heel veel spelers”, vulde bargast Bas Nijhuis aan.

Akyol legde daarop nog kort uit hoe zo’n haartransplantatie precies in zijn werk gaat. “Je wordt eerst gemillimeterd boven. Dan pakken ze een stukje haar waar je nog hebt en waar je het nodig hebt, stoppen ze het erin. Het jeukt enorm, de eerste tien dagen heb je enorm veel jeuk. Maar het is fantastisch gelukt bij Klaassen, een fotomodel.”

Er is ook een garantie dat haarimplantaten levenslang blijven werken. “Nou, verras ons René”, grapte Derksen richting zijn kale collega Van der Gijp. “Let maar op als ik 14 januari terugkom, hoe ik er dan uitzie”, glimlachte Van der Gijp.