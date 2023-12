Belangrijke update FC Volendam: Team Jonk toch niet onmiddellijk weg bij de club

Het is niet zo dat Wim Jonk en de rest van zijn ‘team’ per direct zijn vertrokken bij FC Volendam. Eerder werd in de media geroepen dat alle directieleden van Volendam de club gingen verlaten, maar dit is niet zo, blijkt uit een statement van hun advocaat Joost Quant.

De leden van ‘Team Jonk’ hebben nog een contract voor tweeëneenhalf seizoen en stappen niet per direct op. Ze willen voor een ‘fatsoenlijke overdracht’ zorgen. “Er zijn gesprekken gaande tussen de rvc en de groep Wim Jonk (ca. 8 man). Opstappen voor hen betekent helemaal niet dat ze van de ene op de andere dag weg gaan. Dat is nooit de strekking geweest van het bericht”, valt te lezen in het statement.

Het probleem is nu dat de raad van commissarissen bij Volendam geen toestemming geeft voor deze overdracht. “De groep Jonk wil graag op een fatsoenlijke wijze overdragen maar krijgt daar de kans niet toe. Een aantal werknemers, onder wie de trainer is, toen zij deze week op de club verschenen, te verstaan gegeven dat ze konden vertrekken. Ten aanzien van Wim, Jasper en Ruben heeft de rvc, ondanks diverse verzoeken daartoe, geen duidelijkheid willen geven.”

Quant vervolgt: “Er zijn gesprekken gaande en we hopen dat we de komende week duidelijkheid hebben in het belang van alle betrokkenen en vooral in het belang van de club. Anders gaan we naar de rechter om een fatsoenlijk vertrek af te dwingen.” Daarmee is de onrust in Volendam nog altijd niet gaan liggen.