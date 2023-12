Berghuis komt met oplossing voor online haat: 'Tijd om wakker te worden'

Ajax-aanvaller schaart zich achter het initiatief dat zijn club zaterdagavond nam om aandacht te vragen voor de online haat die hij en zijn voetbalcollega's regelmatig over zich uitgestort krijgen. De 31-jarige buitenspeler draagt in gesprek met het clubkanaal van de Amsterdammers zelfs een mogelijke oplossing voor het probleem aan.

Om aandacht te vragen voor de bagger die voetballers op het internet over zich uitgestrooid krijgen, speelde Ajax tegen de Rotterdammers met drie puntjes in plaats van de spelersnamen boven het rugnummer. Daarmee verwijst de club naar de mogelijkheid die mensen hebben om ongepaste reacties te rapporteren bij het sociale medium in kwestie, iets dat nu nog te weinig zou gebeuren.

Berghuis, zelf ook regelmatig het mikpunt op social media, zegt na de wedstrijd: "Het initiatief kwam vanuit de club, die zien dagelijks de reacties binnenkomen. We vonden het tijd om daarin een statement te maken en daar aandacht voor te vragen. Ik denk dat dat goed is. Ajax heeft natuurlijk een enorm bereik, in Nederland maar ook internationaal. Dus uiteindelijk denk ik een mooie campagne." Hoewel hij zegt niet de illusie te koesteren dat het probleem hiermee uit de wereld wordt geholpen, hoopt hij dat social media-platforms erdoor aan het denken worden gezet.

Paspoort

"Ik kan me er zelf heel goed voor afsluiten. Ik laat me niet door Jan en alleman voor van alles uitmaken", vervolgt Berghuis. Toch vindt hij het tijd voor actie. "Ik kan me voorstellen dat het voor spelers, en vooral jonge spelers, heel vervelend is." Hij probeert zijn jongere teamgenoten dan ook van advies te voorzien zodra zij te maken krijgen met online haat. Zelf heeft hij wel nagedacht over een oplossing: "De platforms zelf, die moeten dat in handen gaan nemen. Ik heb altijd gezegd dat je via je paspoort maar één account zou moeten kunnen aanmaken. Dan word je altijd verantwoordelijk gehouden voor je woorden en je acties. Nu kan je bij wijze van spreken een minuut later een nieuw account openen en worden mensen niet verantwoordelijk gehouden, dus dat zou misschien de oplossing kunnen zijn", denkt Berghuis.

Wetgeving

Daarbij heeft hij wel zijn twijfels aan de personen die bij grote social media-kanalen als X (voorheen Twitter), Facebook en Instagram aan de knoppen zitten. "Ik heb er ook niet voor geleerd en gestudeerd en ken ook de wetgeving niet. Misschien hebben de mensen van die platforms er andere belangen bij, maar het is wel tijd om wakker te worden want het is niet echt leuk. Dus ja, rapporteren."