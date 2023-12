Bischop weet welke Feyenoord-speler balend in de spelersbus stapt

Feyenoord kende een probleemloze overwinning op Heracles Almelo (0-4). nam twee doelpunten voor zijn rekening, de spelers met pijntjes konden worden gewisseld en de Rotterdammers werkten aan het doelsaldo. Toch denkt Sinclair Bischop dat er één Feyenoorder balend in de bus terug zit: .

Zijn gedachte legde de presentator voor aan Calvin Stengs, die na het duel direct voor de camera’s van ESPN verscheen. “Een spits wil altijd scoren. Ik weet niet of Santi zoveel kansen heeft gehad vandaag… Dat durf ik niet te zeggen”, reageerde Stengs op het idee van Bischop dat hij zou balen. “Maar hij heeft wel een assist gegeven. Dat is ook lekker voor hem, maar een spits wil altijd scoren.”

Stengs nam wel twee doelpunten voor zijn rekening, maar door een enorme misser van Luka Ivanusec werd hem juist een assist ontnomen. “Ja, natuurlijk baal ik daarvan. Het was een mooie actie, een mooie aanval sowieso. Dat hij hem dan mist, dat is jammer. Maar het is vooral vervelend voor hem nog meer. Luka wil ook scoren, dat is jammer.”

Desondanks was het voor Feyenoord een fijne middag na moeizame wedstrijden in vooral de Champions League. “Als Feyenoord wil je een reactie geven. Daar was de trainer ook heel duidelijk in”, zei Stengs. “Dat we scherp moeten zijn. Ook na de 2-0, want FC Twente stond hier ook met 2-0 voor. Daar heeft hij ons voor gewaarschuwd. We begonnen gelukkig direct goed na rust.”