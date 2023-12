Feyenoord kent een probleemloze middag in Almelo tegen Heracles

Feyenoord heeft zondag een eenvoudige zege geboekt tegen Heracles Almelo. In het oosten van het land werd het 0-4 voor de Rotterdammers en was aardig op schot. De aanvaller maakt de 0-1 en de 0-2. Andere doelpuntenmakers waren en Quinten Timber, waardoor Santiago Giménez niet scoorde en het doelpuntenrecord per kalenderjaar niet brak.

Feyenoord sloot de campagne in de Champions League niet goed af, want tegen Celtic werd er met 1-2 verloren. Ook in de laatste Eredivisiewedstrijd verliep het aardig stroef tegen degradatiekandidaat FC Volendam. Tot in de laatste minuten stond het nog 1-1, maar Santiago Giménez kon toch nog de winnende maken en even later werd het zelfs 3-1. Bij tegenstander Heracles gaat het ook niet helemaal lekker de laatste weken. Tegen hekkensluiter Vitesse werd er met 2-0 verloren en dat betekende uiteindelijk ook het ontslag van hoofdtrainer John Lammers. Deze wedstrijd zat dan ook zijn assistent Hendrie Krüzen op de bank als interim-trainer.

Deze wedstrijd verliep het voor de ploeg van Arne Slot wel wat soepeler. Al na vier minuten was het raak in Almelo door een doelpunt van Stengs. Mats Wieffer speelde Santiago Giménez in en die legde terug, waardoor de Nederlands international de 0-1 kon aantekenen. Iets meer dan tien minuten later was het wederom raak voor Feyenoord en weer was het Stengs die een doelpunt maakte. Quillindschy Hartman kwam goed op aan de linkerkant en zag de nummer tien van Feyenoord vrijstaan en die kon makkelijk binnenschuiven. Het effect van de nieuwe trainer was in ieder geval nog niet te zien bij Heracles.

De tweede helft begon ook met een doelpunt van Feyenoord. Uit een hoekschop kopte Dávid Hancko goed door en bij de tweede paal kon Geertruida voor een leeg doel binnenwerken. Javairô Dilrosun mocht vandaag ook weer eens beginnen in de basis en voorafgaand aan de 0-4 maakte de aanvaller een goede actie aan de zijlijn en gaf goed af. Wieffer kreeg uiteindelijk de bal en gaf die aan Timber. De middenvelder schoot van buiten de zestien en de bal belandde in de linkeronderhoek achter doelman Michael Brouwer.

De doelman van Heracles heeft er ook nog een heleboel ballen kunnen uithalen, maar bij de goals van Feyenoord was de goalie vrijwel kansloos. Net zoals het gehele team van de Almeloërs deze zondag. Echte kansen heeft het team van Krüzen amper gecreëerd en het moest vooral achter de bal aanlopen. Door deze nederlaag blijft Heracles op een vijftiende plek staan. Feyenoord blijft door deze overwinning tweede staan en kan met een goed gevoel terug naar Rotterdam reizen.