Bosz moet lachen om Bakayoko: 'Dat zei ik tegen hem toen ik hem wisselde'

PSV-trainer Peter Bosz was na afloop van de thuiswedstrijd tegen Arsenal lovend over het optreden van . De aanvaller speelde volgens zijn coach een ‘geweldige wedstrijd’, maar werd desondanks twintig minuten voor tijd naar de kant gehaald. De manier waarop Bakayoko zich aan de zijlijn meldde, zorgde voor een lach op het gezicht van Bosz.

“Johan is ‘al’ twintig jaar en die heeft natuurlijk al heel veel meegemaakt”, begon Bosz op zijn persconferentie. “Hij is ook al vaker gewisseld en het is altijd prachtig om te zien met wat voor gezicht hij dan van het veld loopt. Hoe erg dat dan ook is (dat hij gewisseld wordt, red.). Daar moet ik dan ook heel erg om lachen, dus dan zeg ik dat ook tegen hem.”

Artikel gaat verder onder video

Bakayoko was dit seizoen al goed voor vier doelpunten en liefst dertien assists. De Belg had het ook tegen Arsenal flink op z’n heupen. In de Belgische media wordt vol lof geschreven over het optreden van de aanvaller. Bosz genoot eveneens van diens acties. “Dat wil iedereen, zeker in zo’n wedstrijd”, reageerde de oefenmeester op de vraag of Bakayoko niet langer had willen voetballen. “Ik vond hem ook echt waanzinnig spelen. Als je de één op één acties zag met de linksback, dan was hij duidelijk de baas. Hij speelde gewoon een geweldige wedstrijd.”