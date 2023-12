PSV-aanvaller bezorgt landgenoot ‘sterretjes’: ‘Arsenal was er niet rouwig om dat hij in minuut 74 mocht gaan rusten’

PSV draait een geweldige eerste seizoenshelft. De Eindhovenaren hebben in de Eredivisie nog geen punt laten liggen en boekten dinsdagavond een knap resultaat in de laatste groepswedstrijd in de Champions League tegen Arsenal. Een belangrijke rol was weggelegd voor en . Het flitsende aanvalsspel van de Belgische aanvallers is uiteraard niet onopgemerkt gebleven in hun thuisland.

PSV won alle vijftien wedstrijden in de Eredivisie en verzekerde zich met nog één wedstrijd te gaan van een langer verblijf in de Champions League. Het elftal van trainer Peter Bosz herbergt veel uitblinkers en de absolute smaakmaker aanwijzen is dan ook lastig. Het moge echter duidelijk zijn dat Bakayoko veel stemmen zou vergaren. De rappe aanvaller stond afgelopen zomer nog in de concrete belangstelling van clubs uit de Premier League, maar bleef PSV trouw. Die keuze heeft goed uitgepakt. Naast vier doelpunten verzorgde hij al dertien assists.

Ook in de thuiswedstrijd tegen Arsenal had Bakayoko het op zijn heupen. “Belgen boven in het begin van deze Europese avond”, schrijft Het Nieuwsblad. “Een bedrijvige Bakayoko zette de lijnen uit bij PSV dat naarstig op zoek ging naar het openingsdoelpunt. Trossard zag bij momenten sterretjes in de rechtstreekse duels met zijn landgenoot.” Het Laatste Nieuws zag Bakayoko eveneens uitblinken bij PSV. “Voor PSV stonden Vertessen en Bakayoko in de basiself. En die twee lieten zich meteen opmerken. Na een scherpe voorzet van Bakayoko kon Pepi net niet binnen duwen. Even later strandde een kopbal van Vertessen op de paal, opnieuw Bakayoko knalde naast. U leest het: de beste kansen waren voor PSV, met de Belgen in de hoofdrol.”

Arsenal opende desondanks tegen de verhoudingen in de score. PSV liet zich echter niet gek maken door de tegentreffer en kwam sterk uit de kleedkamer. “En jawel: de PSV-Belgen bleven heersen. Bakayoko speelde Vertessen aan en die trapte net naast. Uitstel is echter geen afstel. Want in de 50e minuut plaatste Vertessen de 1-1 héérlijk via de paal in doel. Zijn eerste Champions League-treffer. Mooi moment”, stelt Het Laatste Nieuws. En zo was er weer een belangrijke rol weggelegd voor Vertessen. De aanvaller had twee weken geleden in de gedenkwaardige uitwedstrijd tegen Sevilla nog een behoorlijk aandeel in de remontada.

“Intussen bleef Bakayoko verbazen met fenomenale dribbels - hoeveel zou zijn marktwaarde vanavond gestegen zijn?”, vraagt Het Laatste Nieuws zich af. “Arsenal was er niet rouwig om dat hij in minuut 74 mocht gaan rusten. Zijn statistieken: alle vijf van zijn dribbels geslaagd, 92% passingspercentage, drie doelpogingen, drie sleutelpasses en zeven van de acht duels gewonnen. Indrukwekkend. Alleen een doelpunt ontbrak.” In navolging van Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws is ook Sporza lyrisch over het optreden van Bakayoko. “Vooral Bakayoko zou zich laten opmerken met zijn flitsende dribbels, maar het was Vertessen die zich beslissend toonde.”