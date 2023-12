Brian Brobbey twijfelt over uitnodiging voor populaire talkshow: ‘Ik moet even kijken of ik ga’

was zaterdagavond in het thuisduel met Sparta Rotterdam (2-1 zege) opnieuw uitblinker bij Ajax. De spits was goed voor het openingsdoelpunt en verdiende de strafschop waaruit de 2-0 van Steven Bergwijn volgde. Brobbey deelt na afloop een plaagstootje uit aan Bart Vriends en onthult dat hij is uitgenodigd voor de populaire talkshow van de Sparta-verdediger.

Brobbey opende na acht minuten voetballen de score voor Ajax. De spits werd in de zestien van Sparta bediend door Kenneth Taylor en draaide knap weg van Vriends, alvorens hij succesvol afdrukte. “Ik weet niet wat Vriends had kunnen doen, maar in zijn podcast zegt hij altijd dat hij vóór mij moet staan. Maar dat deed hij niet”, lacht Brobbey voor de camera van ESPN in gesprek met verslaggever Hans Kraay junior.

Artikel gaat verder onder video

Vriends heeft samen met oud-profs Thomas Verhaar en Maarten de Fockert een populaire podcast: De Cor Potcast. Brobbey geeft aan dat hij een uitnodiging op zak heeft voor de talkshow van Vriends. “Ik zie de podcast soms voorbijkomen. Dan luister ik het wel een klein beetje. Hij heeft me toevallig ook uitgenodigd”, vervolgt Brobbey, die nog twijfelt of hij in zal gaan op de uitnodiging van Vriends. “Ik moet nog even kijken of ik erheen ga.”

Vriends had na de wedstrijd in gesprek met Kraay junior nog mooie woorden over voor Brobbey. “Ik denk dat ik in dit geval korter had moeten zitten en mezelf niet als draaischijf had moeten gebruiken. Daar hebben we het veel over gehad en dan gebeurt het toch. Brobbey is daarmee één van de beste spelers in misschien wel Europa”, vertelde de verdediger van Sparta onder meer.