Brobbey verklapt mooi cadeau aan zoontje van Vaessen in gezamenlijk interview

en verschenen woensdagavond samen voor de camera van ESPN na de wedstrijd tussen RKC Waalwijk en Ajax (2-3). De spits van Ajax en de keeper van RKC hebben goed contact sinds een botsing tussen hen leidde tot een hoofdblessure bij Vaessen.

Na de botsing op 30 september werd de wedstrijd gestaakt; woensdagavond werd het restant gespeeld. “Het is heel mooi om hem weer op het veld te zien. We weten allemaal wat er gebeurd is. Gelukkig staat hij hier weer gezond. Daar ben ik heel blij mee”, zegt Brobbey. “Ik was natuurlijk bang voor het ergste, maar dankzij God is dat niet gebeurd. Sindsdien heb ik veel contact met hem gehad. Gelukkig gaat alles nu goed. Ik ben blij dat hij weer op het veld staat.”

Vaessen vond het ‘top’ dat het contact met Brobbey zo goed was. “Dat heeft mij en mijn familie ook goed gedaan. Ik heb hem ook helemaal niks kwalijk genomen. Brian is gewoon een goede jongen, die vol voor de duels gaat, net als ik. Het was gewoon pech. Verkeerd moment, verkeerde plek. Ik ben blij dat hij hier naast me staat. Het zijn mooie woorden van hem.”

Na afloop gaf Brobbey zijn shirt aan Vaessen. Dat was vooraf afgesproken. “Ik zou hem sowieso opzoeken en mijn shirtje geven voor zijn zoontje, dat hadden we via de app besproken.” Vaessen reageert: “Toevallig heeft mijn zoontje in de zomer een Brian Brobbey-shirt gekregen van een vriend. Dat is gewoon toevallig. Hij is helemaal Brobbey-gek. Je weet hoe dat gaat met die kindjes. Hij gaat het mooi vinden.”