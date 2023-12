Bruggink benoemt ongeziene kwaliteit van Joseph Oosting: 'Krankzinnig om te zien'

Arnold Bruggink is diep onder de indruk van Joseph Oosting, die afgelopen zomer mede door hemzelf werd aangesteld als nieuwe trainer van FC Twente. De voormalig analist, die tegenwoordig als technisch directeur van de Tukkers door het leven gaat, benoemt een kwaliteit van de oud-trainer van RKC Waalwijk die de volgers doorgaans niet te zien krijgen.

"Een zeer prettige kerel, ten eerste", typeert Bruggink zijn hoofdtrainer in Goedemorgen Eredivisie op ESPN. "We hebben een aantal punten die wij als club belangrijk vinden en hij voldoet aan al die eisen", vervolgt de oud-middenvelder. "Je wil graag een omgeving creëren waarin iedereen zich prettig voelt en zich kan ontwikkelen. Daar is hij heel veel mee bezig, het is echt krankzinnig om te zien welke plannen hij individueel maakt voor spelers. Dat is echt heel mooi om te zien, daar word ik echt heel blij van."

Hans Kraay junior wil weten hoe dat er precies uitziet, waarop Bruggink uitlegt: "Elke speler heeft bij ons een individueel plan waar ze willen verbeteren. Daar zitten beelden bij met verbeterpunten. Joseph kan bij mij aan tafel komen, klapt zijn laptop open en ik heb álles. Van momenten waarop spelers te laat komen tot wat ze hebben gezegd." De prestaties van Oosting en zijn assistenten Peter Uneken en Sander Duits zijn volgens Bruggink des te knapper gezien het goede werk dat zijn voorganger afleverde in Enschede: "Ik denk dat dat enorm onderschat is, met name omdat je komt uit de situatie na Ron Jans, dan is het supermoeilijk om als nieuwe staf aan het werk te gaan en dat door te trekken. Dat is superknap."

Oosting was na zijn actieve loopbaan als voetballer lange tijd werkzaam buiten het zicht van de camera's, als hoofdtrainer bij de amateurs van Germanicus, ACV, WKE en HHC Hardenberg en als assistent en later hoofd jeugdopleiding bij FC Emmen, de club waarvoor hij ook als speler jarenlang uitkwam. Na een periode als trainer bij Jong Vitesse en later assistent bij de hoofdmacht werd hij in de zomer van 2021 aangesteld als hoofdtrainer bij RKC Waalwijk, waarmee hij achtereenvolgens tiende en negende in de Eredivisie werd. Met FC Twente staat hij momenteel vierde en gaat hij zondag op bezoek bij Sparta Rotterdam (aftrap 14.30 uur). Bij een overwinning kunnen de Tukkers zelfs opklimmen naar de tweede plek, als AZ in eigen huis verliest van PSV en Feyenoord punten verspeelt op bezoek bij Heracles Almelo.