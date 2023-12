Woerts weet wie Maurits Hendriks bij Ajax nog beschermt

De positie van Maurits Hendriks bij Ajax staat behoorlijk onder druk. Vanuit alle kanten in de media sijpelen de berichten naar buiten dat de Chief Sports Officer van de Amsterdammers steeds minder steun krijgt binnen de Eredivisie-club en steeds meer mensen van hem af zouden willen. Sportmarketeer Chris Woerts weet waarom hij desondanks nog altijd werkzaam is in de Johan Cruijff Arena.

Nadat Johan Derksen de bij Ajax werkzame Hendriks overbodig had genoemd (“Wat die daar doet, begrijp ik helemaal niet”), kwam Woerts in Vandaag Inside vrijdagavond met zijn theorie. “Hendriks wordt de hand boven het hoofd gehouden door Annette Mosman”, wist Woerts. Mosman is de vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ajax en heeft een verleden met Hendriks.

“Zij zit ook in de Raad van Commissarissen van het NOC*NSF en die beschermt Hendriks, want die heeft hem binnengehaald”, aldus Woerts over Mosman, die overigens in het bestuur van het NOC*NSF zit. “Hendriks schrijnt een bouwproject te doen dat heel lastig is, maar iedereen op de toekomst zegt: ‘Joh, die Maurits. Wat een mafkees is dat’.” Desondanks streek hij een bonus van liefst 112.813 euro op bij Ajax.

Derksen en Woerts zijn niet de enige twee die zich in de media tegen Hendriks keren. Ajax-watcher Mike Verweij is al langere tijd bezig om de Chief Sports Officer eruit te werken bij de Amsterdammers. In zijn column deze vrijdag deed hij opnieuw een oproep om Hendriks eruit te zetten bij Ajax, samen met Jan van Halst en de rest van de RvC, waaronder diezelfde Mosman. Ook Cees van Oevelen en Georgette Schlick moeten volgens Verweij wieberen bij Ajax. Die boodschap herhaalde hij later op de dag in de Kick-Offpodcast van de ochtendkrant.”