Chris Woerts wil grote verandering in Eredivisie, fans kraken idee massaal af

De lange winterstop in de Eredivisie is Chris Woerts een doorn in het oog. Wat de sportmarketeer betreft, wordt er in de toekomst gewoon doorgevoetbald op het hoogste Nederlandse niveau. Zijn plan wordt niet door iedereen goed ontvangen.

"Er wordt nog volop gevoetbald in Europa, maar de luie technisch directeuren en trainers in de Eredivisie gaan liever op vakantie dan vermaak te bieden in de kerstperiode! Spelen in de kerstvakantie zou must moeten zijn", schrijft Woerts op X.

Het draagvlak voor zijn idee lijkt beperkt te zijn. "Absoluut niet. Agenda's zijn overvol. Laat die voetballers lekker voor de kerstdagen naar hun families vliegen en daarna fris en fit weer terugkomen in het nieuwe jaar", reageert iemand. "Waarom? Er is hele jaar voetbal, ze mogen toch best twee weken vrij?", vraagt een ander zich af.

Een aantal fans juicht het idee van Woerts wel toe. "Volledig mee eens, Chris. De laatste week van het jaar elke dag wedstrijden en twee weken winterstop in januari. Wie betaald wil worden als entertainer, moet zich daar ook naar gedragen", schrijft iemand.

Tijdens de kerstvakantie doorvoetballen in de Eredivisie is een... Laden... 47.5% Goed idee 52.5% Slecht idee 1079 stemmen