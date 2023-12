Blind keert per direct terug bij Ajax

Danny Blind is definitief terug bij Ajax. De voormalig voetballer van de Amsterdammers is woensdag tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) in de Johan Cruijff Arena benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van Ajax. In die functie was hij eerder werkzaam, maar toen hij assistent werd bij Louis van Gaal, vertrok hij daaruit.

Dat heeft Ajax officieel naar buiten gebracht, maar dat lag al in de lijn der verwachting. Blind werd destijds na een lange zoektocht opgevolgd door Jan van Halst, die na het vertrek van Sven Mislintat tijdelijk werd doorgeschoven bij de Amsterdammers. Daardoor kwam er opnieuw een plek vrij in de RvC, omdat Van Halst niet terug kon keren op zijn plek, anders had hij zijn eigen functioneren moeten controleren. Zodoende kwam Blind weer in beeld.

Het Ajax-icoon treedt op voorspraak van diezelfde Van Gaal weer toe in de Raad van Commissarissen. Eerder werden Michael van Praag en Leo van Wijk voorgedragen. Blind heeft allerlei functies bij Ajax vervuld. Tussen 1986 en 1999 was hij speler van de Amsterdamse club. Daarna is hij als (jeugd)trainer, directeur spelersbeleid, hoofd jeugdopleidingen, technisch directeur en RvC-lid Ajax van dienst geweest.

"Zoals eerder gecommuniceerd zal Alex Kroes als algemeen directeur beginnen per 15 maart 2024, daartoe is hij inmiddels formeel door de RvC benoemd", schrijft Ajax verder nog in het persbericht. Daarmee lijkt een eerdere start definitief van de baan, ondanks dat Van Gaal daarover eerder met AZ heeft onderhandeld.