Blind zet deur naar rentree als voetballer bij Ajax wagenwijd open: 'Nog niet klaar'

zet de terugkeer naar Ajax als voetballer wagenwijd open. De linkspoot maakt momenteel furore bij Girona, maar desgevraagd naar een uitzwaaimoment in Amsterdam, zette hij de deur naar een rentree op het veld ver(der) open.

“Als ik fit genoeg blijf, kan ik nog van waarde zijn”, vertelt Blind bij Ajax Life. “Zolang ik op het veld sta, vind ik het moeilijk afscheid te nemen van Ajax. Hier heb ik het met mijn vader, maar vooral mijn vrouw vaak over. Soms maak ik een grapje: stel dat ik over een maand afscheid neem en in de zomer terugkeer? Dat zou ook gek zijn. Ooit keer ik terug bij Ajax. Wie weet als voetballer, maar zeker na mijn carrière als voetballer.”

Dat laatste had Blind eerder ook al aangekondigd, maar met deze woorden geeft hij een meer dan serieuze opening voor een rentree als voetballer. Hoewel hij met Ajax sprak over een afscheidsmoment, kwam dat er tot dusver (bewust) nog niet. “Er zijn nog meer spelers die geen afscheid hebben gehad, maar dat wel verdienen. Een afscheid voelt wel alsof het definitief klaar is. Voor mijn gevoel ben ik nog niet klaar bij Ajax, als voetballer.”

Daarmee zinspeelt Blind op revanche op zijn laatste periode bij Ajax, die onder Alfred Schreuder uiteindelijk uitliep op een teleurstelling voor alle partijen. Blind vertrok uiteindelijk naar Bayern München en heeft spijt van een moment in de kleedkamer tijdens een uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk. “Emoties kwamen naar boven en die had ik beter onder controle moeten houden en later moeten delen met Alfred Schreuder. Was de emotie hoog omdat ik het team wilde helpen? Ja. Heb ik spijt? Nee. Had het anders gekund? Ja. Daar heb ik de trainer ook mijn excuses voor aangeboden.”

Met een mogelijke nieuwe periode bij Ajax hoopt de inmiddels 33-jarige Blind dat alsnog te kunnen vergeten. Zijn contract bij het Spaanse Girona, met wie hij momenteel bovenaan staat in La Liga, loopt nog door tot 2025, maar het is niet bekend of hij bepaalde clausules in zijn verbintenis heeft laten opnemen. De verwachting is wel dat Ajax in de komende zomer op jacht gaat naar een nieuwe linksback.