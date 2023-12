Danny Blind krijgt na terugkeer in RvC Ajax vraag over winterse transferplannen

Ajax-supporters moeten er niet vanuit gaan dat hun club in de komende transferwindow veel nieuwe spelers zal gaan aantrekken. Het is een publiek geheim dat de Amsterdammers de selectie graag willen voorzien van nieuwe impulsen, maar zij zijn daarin afhankelijk van uitgaande transfers. Danny Blind, woensdagmiddag officieel benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen (Raad van Commissarissen), wil niet al te uitgebreid ingaan op de transferplannen, maar weet wel dat het lastig gaat worden.

Ajax eindigde in het afgelopen seizoen op de derde plaats in de Eredivisie en moest daardoor genoegen nemen met deelname aan de Europa League. De Nederlandse recordkampioen liep de gewenste inkomsten uit de Champions League dus mis en was afgelopen zomer daarom misschien wel meer dan ooit afhankelijk van de verkoop van spelers. De Amsterdammers zagen met Edson Álvarez, Dusan Tadic, Jurriën Timber en Mohammed Kudus een hoop belangrijke krachten vertrekken. Het geld dat Ajax aan hen en andere spelers verdiende, werd flink geïnvesteerd in nieuwkomers. Maar weinig tot geen van hen zijn vooralsnog een toegevoegde waarde gebleken.

Ajax vindt zich in de Eredivisie momenteel terug op de vijfde plaats en werd vorige week door de amateurs van Hercules uit het bekertoernooi geknikkerd. De roep om versterkingen is er daarom niet minder op geworden. Maar nadat Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf de Amsterdamse achterban al moest teleurstellen, trapt ook Blind flink op de rem. “Zo diep moeten we niet op ingaan. We moeten vooral vooruitkijken”, reageerde Blind, geciteerd door Ajax Showtime, woensdagmiddag tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op een vraag over de winterse transferplannen. “Het is zinloos om vragen te stellen over aan- en verkopen.”

De nummer drie van het afgelopen seizoen in Nederland haalde voorbije zomer de ene na de andere nieuweling naar Amsterdam. Een aantal van hen wordt alweer in verband gebracht met een vertrek uit de hoofdstad, maar in de meeste gevallen behoort een winterse transfer niet tot de mogelijkheden. “Het is duidelijk dat spelers die dit seizoen voor twee clubs zijn uitgekomen, niet nog voor een derde club mogen uitkomen. Dat maakt het niet zo makkelijk om heel veel mutaties te laten plaatsvinden in de winterwindow”, weet Blind. “Dat neemt niet weg dat we natuurlijk hebben gekeken naar waar de pijnpunten liggen op voetbalgebied. Dat maakt het niet makkelijk om daar eventjes in de winter op te anticiperen. We moeten dingen doen die logisch zijn en waar we écht beter van worden.”

Michael van Praag, de voorzitter van de RvC, benadrukte dat Ajax eerst spelers van de hand zal moeten doen alvorens het zelf een rol van betekenis kan spelen op de transfermarkt. “Bij Ajax is het al jaren zo dat er eerst een speler moet worden verkocht voordat je kunt aankopen. Ik denk dat dat nog steeds geldt. Van de directie zullen we te zijner tijd horen wat de consequenties zijn. Daarvoor moet eerst in kaart worden gebracht wie er wel weg kan en wie niet”, aldus Van Praag.