Blind komt met nieuwtje over Van Gaal: 'Ik verwacht ook niet dat...'

Danny Blind zal de komende vier jaar zijn post als lid van de Raad van Commissarissen vermoedelijk niet verlaten bij Ajax. De laatste keer ging hij met Louis van Gaal mee als assistent-bondscoach van het Nederlands elftal en verliet hij zijn job in de Johan Cruijff Arena voortijdig, maar bij zijn aanstelling kwam Blind met een nieuwtje over de huidige technisch adviseur van de Amsterdammers.

“Ik heb geen ambitie meer om 24/7 in het voetbal actief te zijn. Ik verwacht ook niet dat Louis nog iets gaat doen”, vertelde Blind tijdens zijn aanstelling in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) woensdag, geciteerd door AjaxShowtime. “Ik ga er dan ook vanuit dat ik dit vier jaar kan gaan doen.”

Lees ook: 'De geloofwaardigheid van Louis van Gaal bij Ajax gaat eraan'

Artikel gaat verder onder video

Een jaar geleden had Blind ook al de kans om terug te keren, maar destijds zat zijn zoon Daley Blind op een dood spoor in Amsterdam. “Ik had er mijn persoonlijke redenen voor om toen niet terug te keren. Ik had nu geen bezwarende redenen om dat niet te doen. In een jaar zijn er heel veel dingen anders geworden. Dat is de reden waarom ik nu wel ben ingestapt”, aldus Blind, die positief op zijn vorige periode in de RvC terugkijkt.

“Destijds heb ik het met heel veel plezier gedaan. Dat is ook de reden dat ik er nu weer voor openstond”, vervolgde de voormalig voetballer. “Het is een controlerende rol, en adviserend daar waar nodig. Als het gaat om advies, moet ik de RvC-pet afdoen en de Blind-pet opzetten. Zo zeg ik dat dan vaak: doe ermee wat je wil.”