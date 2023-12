De Telegraaf: 'Woede bij Ajax wegens karaktermoord op Van der Sar'

De Telegraaf is vrijdagavond met een uitgebreid verhaal naar buiten gekomen over de rol van Maurits Hendriks binnen Ajax. Volgens de ochtendkrant houdt men bij Ajax Hendriks verantwoordelijk voor het lekken van informatie naar het boek van Menno de Galan, Ajax is crisis.



Vrijdagmiddag maakte Ajax-watcher Mike Verweij in de podcast Kick-Off van De Telegraaf al bekend dat Hendriks het grote lek is binnen Ajax en vrijdagavond is hij daar in de krant verder op ingegaan. Daarin schrijft de journalist dat er woede heerst op sportcomplex De Toekomst van Ajax over het feit dat Hendriks nog steeds actief is als Chief Sport Officer van de Amsterdamse club. Zeker nadat Hendriks in de ogen van medewerkers van de nummer acht van de Eredivisie een mes in de rug van Edwin van der Sar heeft gestoken in het boek van De Galan: "De verbijstering bij veel Ajax-werknemers dat Maurits Hendriks nog altijd rondloopt op sportpark De Toekomst heeft plaatsgemaakt voor woede", valt er te lezen in de krant.

Het is niet zo dat Hendriks in het boek geciteerd is, dus bewijs dat Hendriks 'karakteroord' op Van der Sar heeft gepleegd is er niet, maar volgens De Telegraaf bevestigen bronnen dit verhaal wel. De krant heeft Hendriks deze week gevraagd om een reactie, maar de oud-hockeycoach wenst niet te reageren.