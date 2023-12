Driessen haalt keihard uit: 'Wil het nieuwe Ajax zo in elkaar zitten?'

De Telegraaf heeft middels een column van Valentijn Driessen opnieuw hard uitgehaald naar Chief Sports Officer Maurits Hendriks van Ajax. Laatstgenoemde is al geruime tijd het mikpunt van kritiek en dat is er de afgelopen dagen niet minder op geworden. Ajax-watcher Mike Verweij onthulde vrijdag in de podcast Kick-off dat Hendriks het ‘grote lek’ is binnen de Amsterdamse club en beschuldigde hem van ‘karaktermoord’ op Edwin van der Sar. Driessen is ook kritisch op de rol van Michael van Praag, de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Waar Ajax binnen de lijnen de weg omhoog heeft ingezet, is het op bestuurlijk niveau nog altijd een rommeltje. De Amsterdammers hoopten dat Alex Kroes voor de jaarwisseling al had kunnen beginnen aan zijn klus als algemeen directeur, maar het concurrentiebeding met AZ stak daar een stokje voor. Kroes begint zodoende pas in maart als opvolger van Van der Sar. Laatstgenoemde stapte een paar maanden geleden na een roerige periode op in de Johan Cruijff ArenA. Daarmee was het laatste woord over zijn werkzaamheden niet gezegd en geschreven. Van der Sar komt er in het boek ‘Ajax in crisis’ van Menno de Galan heel slecht vanaf.

Volgens De Telegraaf is dat de schuld van Hendriks, die veel informatie zou hebben doorgespeeld naar De Galan. Driessen haalt in zijn column dan ook hard uit naar Hendriks. “Tijdens het algemeen directeurschap van Van der Sar bij Ajax probeerde hij het clubicoon van achteren te tackelen om zijn plaats in te nemen. In de verrotte Ajax-organisatie wordt het gezien, maar niemand steekt een poot uit om de machtswellusteling een halt toe te roepen. Van bovenaf, van de rvc, is er steun. Zij hebben de naar boven likkende en naar beneden schoppende Hendriks aangesteld en zijn blind voor zijn waanideeën”, schrijft Driessen in zijn column. Volgens de chef voetbal van de krant stelt Ajax op voorspraak van Hendriks Sven Mislintat aan als nieuwe technisch directeur. De Duitser wordt op 24 september na de dramatisch verlopen Klassieker tegen Feyenoord al ontslagen.

“Samen stortten de geestverwanten het voetbalinstituut Ajax, één van Nederlands mooiste exportproducten, sportief en financieel de afgerond in. Ajax staat even laatste in de Eredivisie en er wordt gezocht naar externe financiering om aan diverse betalingsverplichtingen te voldoen”, schrijft Driessen. Volgens de verslaggever steekt Hendriks Van der Sar ‘een mes in zijn rug’. “De Ajacied in hart en nieren, eerst als speler, later als directeur, wordt door Hendriks als anonieme bron in het boek ‘Ajax in crisis’ genadeloos afgeserveerd. Hendriks profileert zich over de rug van Van der Sar. De echte Ajacieden, de clubmensen op De Toekomst, zouden het van de daken willen schreeuwen, maar vrezen de toorn van Hendriks en andere leidinggevenden. De angst voor verregaande consequenties bij het openlijk delen van negatieve ervaringen met Hendriks en met namen en toenaam in de krant te staan, is levensgroot. Over een onveilige sfeer op de werkvloer gesproken.”

Driessen vraagt zich af of Ajax ‘zo in elkaar wil zitten’ en plaatst zijn vraagtekens bij de rol van Van Praag. “Wil Van Praag dat Ajax symbool staat voor een club die de ruimte geeft aan een buitenstaander om een clubicoon als Van der Sar vanuit de eigen organisatie anoniem af te branden? Is dat het nieuwe morele kompas van de clubleiding? Laat Van Praag zich inpalmen door een narcist zonder scrupules, zonder moreel besef? Van hem is het hersenspinsel om Hendriks te handhaven. Steekt Van Praag een tweede mes in de rug van Van der Sar? Wordt Ajax onder zijn RvC-voorzitterschap een club waar iconen vogelvrij zijn verklaard?”