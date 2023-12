Driessen zag één speler van Ajax gigantisch door de mand vallen: 'Wat hij in godsnaam doet..'

Valentijn Driessen heeft met verbazing gekeken naar het optreden van Ajax-rechtsback tegen Olympique Marseille. De Deense verdediger zag er bij meerdere tegendoelpunten van de Amsterdammers niet overtuigend uit, zo zag de verslaggever van De Telegraaf.

"Wie echt niet meedeed is Gaaei", zegt Driessen, als hij het in de podcast Kick-Off van De Telegraaf met Mike Verweij en presenator Pim Sedee heeft over de dissonanten aan de zijde van Ajax. "Wat was hij (Gaaei, red.) in godsnaam aan het doen? Bij de eerste goal, maar ook bij die omhaal. Deze man heeft gewoon geen kwaliteit", aldus Driessen. "Gaaei was wel echt het absolute dieptepunt", voegt Verweij er aan toe.

Artikel gaat verder onder video

De Ajax-watcher zag echter nog meer spelers door de mand vallen in het zuiden van Frankrijk, waaronder doelman Diant Ramaj en Benjamin Tahirovic: "Ik vond Tahirovic, volgens Sven Mislintat de beste op die positie in zijn leeftijdscategorie, heel slecht. Als je dan bij PSV ziet wat daar loopt en wat Ajax nu allemaal heeft aangetrokken..", verzucht Verweij. "Ajax had Sergiño Dest kunnen hebben en had Jerdy Schouten kunnen hebben", somt Verweij op.