Driessen ziet beste verdediger van Eredivisie: 'Zoals wij Nederlanders graag willen'

Valentijn Driessen is onder de indruk van PSV-verdediger . De Franse achterhoedespeler maakt een goede indruk in het team van de Eindhovenaren en is volgens de journalist van De Telegraaf een van de beste centrale verdedigers van Nederland. Misschien wel dé beste.

Dat stelt Driessen in de Kick-Off van De Telegraaf. “Of Boscagli de beste verdediger is van de Eredivisie? Hij doet heel weinig fout. Aan de bal is hij geweldig. Boscagli is ook een geweldige opbouwer. Opbouwend is hij ook beter dan Hancko, die ook vaak wordt genoemd als een van de besten”, looft Driessen de PSV’er.

“Dus hij is zeker een van de beste verdedigers van de Eredivisie, ja”, gaf Driessen desgevraagd antwoord op de vraag. “Ook een speler zoals wij ze graag zien als Nederlanders. Een echte voetballende laatste man: Boscagli past daar perfect in”, oordeelde de journalist.

Over Feyenoord-verdediger Gernot Trauner was Driessen beduidend minder enthousiast. “Lequincio Zeefuik liet zien waarin Trauner heel zwak is. Een geweldige goal. Feyenoord moet altijd vermijden dat ze in zulke situaties komen”, dacht Driessen. “Ik snap wel dat Feyenoord heel aanvallend wil spelen met een verdediger als Trauner. Dan kun je wat goedmaken, maar één tegen één in de zestien… Hij stond te tollen op zijn benen.”