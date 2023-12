Van Bommel en Antwerp brengen Xavi nóg verder in de problemen

De druk op Barcelona-trainer Xavi Hernández neemt alleen maar verder toe na het verlies in de Champions League bij het Antwerp van Mark van Bommel. De voormalig ploeggenoten kruisten woensdag in België de degens in een duel waarin niets meer op het spel stond, maar de nederlaag doet Xavi's positie allerminst goed.

In LaLiga staat regerend kampioen Barcelona na de pijnlijke nederlaag tegen koploper Girona van afgelopen weekend (2-4) op de vierde plek, met een achterstand van zeven punten op de streekgenoot waar Daley Blind sinds deze zomer speelt. In de Champions League was het elftal van Xavi al zeker van de groepswinst, maar de nederlaag tegen het tot woensdagavond nog puntloze Antwerp komt desondanks hard aan.

"Het tij begint te keren voor Xavi", signaleert Marca een dag na de wedstrijd. "De trainer geniet nog steeds het vertrouwen van de voorzitter en sportief directeur Deco, maar de interne zorgen groeien met de dag", vervolgt de krant. "Het team wordt gewoon niet beter. De blessures die de oorzaak leken te zijn van de eerdere slechte resultaten zijn achter de rug, maar het goede gevoel keert niet terug", doelt de krant op de lange absentie van spelers als Frenkie de Jong, die inmiddels terug is maar in België niet tot de wedstrijdselectie behoorde.

Cruciaal

De komende twee wedstrijden worden dan ook als 'cruciaal' voor zowel Barcelona als Xavi bestempeld door de krant. "In feite zijn de twee resterende wedstrijden voor de winterstop beslissend voor de vorderingen in eigen land en ook voor de toekomst van de trainer", zo leest het. Komende zaterdag reist de club af naar Valencia, dat elfde staat in LaLiga. De woensdag daarop wacht het laatste duel van 2023, als hekkensluiter UD Alméria op bezoek komt.