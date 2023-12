Antwerp wint mede dankzij Janssen op spectaculaire wijze van Barcelona

Antwerp heeft de Champions League met opgeheven hoofd verlaten. De ploeg van Mark van Bommel zorgde woensdagavond voor een stunt door FC Barcelona met 3-2 te verslaan. nam het winnende doelpunt voor zijn rekening.

Voor Antwerp stond tegen Barcelona alleen de eer op het spel. In de eerste vijf groepswedstrijden veroverde de kampioen van België geen enkel punt, met een vroege Europese uitschakeling tot logisch gevolg. Barça, zonder de zieke Frenkie de Jong, was voorafgaand aan de ontmoeting op De Bosuil al zeker van de groepswinst.

Artikel gaat verder onder video

Antwerp, met onder meer Owen Wijndal, Gyrano Kerk en Janssen in de basis, begon voortvarend aan de wedstrijd. Het Belgische toptalent Arthur Vermeeren tekende al in de tweede minuut voor de 1-0. Uit een counter tekende Ferran Torres een halfuur later voor de gelijkmaker.

De tweede helft kende een opmerkelijke start. Eerst leek Janssen de 2-1 te maken, maar zijn doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel. Vlak daarna kreeg Sergi Roberto een rode kaart, die na ingrijpen van de VAR echter werd ingetrokken. Even later kwam Antwerp alsnog op voorsprong via Janssen, die met een schot in de lange hoek Iñaki Peña kansloos liet.

Even leek de stunt van Antwerp in het water te vallen toen Barcelona vlak voor tijd door een doelpunt van Marc Guiu op gelijke hoogte kwam. Vrijwel direct na de aftrap kwam de thuisploeg via de zeventienjarige George Ilenikhena echter voor de derde keer op voorsprong. Het bleek de laatste goal van de wedstrijd te zijn.

FC Porto eindigt als nummer twee

FC Porto is in de groep van Barcelona en Antwerp op de tweede plaats geëindigd door op de laatste speeldag met 5-3 te winnen van Shakhtar Donetsk. Het meest opmerkelijke moment van de wedstrijd was de 1-1 van de bezoekers, waarbij de arbitrage een dubieuze rol speelde. Ajax-huurling Francisco Conçeicao maakte een van de Portugese doelpunten.