FC Porto woest en verontwaardigd na opmerkelijke actie van grensrechter

Het meest opmerkelijke doelpunt van de laatste speelronde van de groepsfase van de Champions League is woensdagavond gemaakt tijdens de wedstrijd tussen FC Porto en Shakhtar Donetsk. De Portugese woede richtte zich na de 1-1 van Danylo Sikan tot de arbitrage.

Sikan zette Shakhtar Donetsk in de 29ste minuut op gelijke hoogte met Porto. Juichen deed de aanvaller niet toen hij raak schoot. In aanloop naar de 1-1 leek Oleksandr Zubkov namelijk te worden afgevlagd. De grensrechter stak zijn vlag in de lucht, waarna de scheidsrechter de fluit naar zijn mond bracht. Gefloten werd er echter niet, daar de grensrechter zijn vlag na een seconde of twee weer naar beneden deed en het spel doorging.

De spelers van Porto gingen er na het vlagsignaal vanuit dat er sprake was van buitenspel en deden geen moeite meer om de aanval tegen te houden. Zij hadden het fluitsignaal beter kunnen afwachten, want de VAR constateerde dat de grensrechter ten onrechte zijn vlag in de lucht had gestoken en Zubkov geen buitenspel stond.

Na het goedkeuren van het doelpunt was het ongeloof groot bij Porto. De scheidsrechter was niet gediend van de hevige protesten en trok meerdere keer de gele kaart.

De belangen zijn groot bij de wedstrijd tussen Porto en Shakhtar Donetsk. De winnaar van het duel plaatst zich voor de knock-outfase van de Champions League. De verliezer gaat verder in de Europa League.