Effectief FC Twente slaat na drie duels zonder zege belangrijke slag

FC Twente heeft zondagmiddag een knappe overwinning op geboekt bij Go Ahead Eagles, dat dit seizoen zeker thuis lastig te verslaan is: 1-3. De Tukkers waren na een droomstart effectief in Deventer en hebben na drie wedstrijden zonder zege een belangrijke slag geslagen om de aansluiting bij de top van de Eredivisie te behouden.

De verdediging van Go Ahead Eagles begon slecht aan de wedstrijd. Al na 35 seconden aaneengesloten balbezit was het raak voor FC Twente. Sem Steijn gaf de voorzet op Manfred Ugalde, die goed binnenkopte. Zo kon de thuisploeg de wedstrijd pas echt beginnen toen deze al 0-1 achter stond.

Halverwege de eerste helft kon de voorsprong alweer worden verdubbeld. Ditmaal waren de rollen voor Steijn en Ugalde omgedraaid. Daan Rots introduceerde een counter met een geweldige diepe pass op de Costa Ricaanse spits, die de bal kon doorfrommelen naar de doelpuntenmaker. FC Twente bleef de overhand hebben en zo werd 0-2 de stand bij rust.

Na de onderbreking kwam Go Ahead feller voor de dag. Kansen voor Sylla Sow, Willum Willumsson en Bas Kuipers waren alleen niet genoeg voor de aansluitingstreffer. Na een mooie loopactie probeerde ook invaller Bobby Adekanye het nog, maar die bal strandde bij de Twentse verdediging.

Pas toen Enric Llansana uit het niets opdook met een schot van afstand werd Lars Unnerstall gepasseerd. Waar FC Twente in de eerste helft dominant was, had het Go Ahead Eagles een stuk meer laten komen in de tweede helft. De Tukkers schrokken kennelijk van de 1-2, want vijf minuten later vergrootten ze de marge toch weer naar twee doelpunten. Younes Taha stiftte de bal over Jeffrey de Lange heen, na een mooie assist van Daan Rots uit de counter. Zo werd de 1-3 eindstand op het bord gezet.

Met dit resultaat blijft Go Ahead op de vijfde plaats staan in de Eredivisie. Wel gaat de ongeslagen thuisstatus verloren voor de ploeg uit Deventer. In januari verloor Go Ahead Eagles van AZ voor het laatst een thuiswedstrijd. Twente stijgt na deze wedstrijd naar de derde plek, waarbij het weer aan AZ is om later op de dag van FC Utrecht te winnen. FC Twente speelt in de volgende speelronde op vrijdag thuis tegen Excelsior. De ploeg van René Hake ontvangt op zondag FC Utrecht, de vorige werkgever van de hoofdtrainer.