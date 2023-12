FC Barcelona hakt knoop door en besteedt vrijgekomen Gavi-miljoenen aan Braziliaans toptalent

FC Barcelona gaat zich komende winter versterken met de talentvolle Braziliaan Vitor Roque. Afgelopen zomer kwamen de Catalanen al met Athletico Paranaense, zijn huidige werkgever, overeen dat de achttienjarige spits in de zomer van 2024 de overstap zou gaan maken, maar naar nu blijkt gaat die al in januari plaatsvinden.

Dat maakt Athletico Paranaense zelf op X bekend. In de aankondiging van de wedstrijd die de club op 3 december speelt tegen Santos, valt te lezen: "Laatste act voor de fans van Athletico. De wedstrijd tegen Santos wordt Vitor Roque's laatste in de Ligga Arena voordat hij naar Europa vertrekt."

Barcelona had Vitor Roque eigenlijk afgelopen zomer al over willen laten komen, maar had toen niet de mogelijkheid om hem in te schrijven voor LaLiga, omdat de salarisrestricties dan zouden worden overschreden. Dat dat nu wél kan, heeft te maken met de zware blessure van middenvelder Gavi. Omdat hij minimaal vier maanden toe moet kijken, mag Barcelona 80 procent van zijn salaris inzetten voor de komst van een nieuwe speler.

Eerder werden verschillende middenvelders in verband gebracht met een overstap naar Barcelona, om het gat dat Gavi achterlaat op te vullen. Namen als Thiago Alcãntara (Liverpool), Guido Rodríguez (Real Betis) en Jorginho (Arsenal) gingen rond in de Spaanse media, maar het lijkt er dus op dat de club er de voorkeur aan geeft om een nieuwe aanvaller aan te trekken. Geheel onlogisch is dat overigens niet: met Robert Lewandowski heeft trainer Xavi Hernández dit seizoen slechts één pure spits ter beschikking.