'Barcelona schakelt razendsnel door na blessure Gavi en denkt aan opvallende terugkeer'

FC Barcelona hoopt in januari de transfermarkt op te kunnen om een vervanger voor de zwaar geblesseerde Gavi aan te trekken. De Catalanen zouden het oog daarbij hebben laten vallen op , die de club tien jaar geleden verliet en momenteel bij Liverpool onder contract staat.

De Spaanse krant Sport schrijft dat Barcelona hoopt te profiteren van het feit dat de verbintenis van de 32-jarige Thiago aan het eind van het seizoen afloopt, waardoor Liverpool alleen komende winter nog iets aan hem zou kunnen verdienen. In 2020 kwam het jeugdproduct van La Masía nog voor 22 miljoen euro over van Bayern München, dit seizoen kwam vanwege een blessure nog niet in actie voor The Reds.

Volgens Sport zijn de heupproblemen die hem al sinds eind vorig seizoen aan de kant houden binnenkort verleden tijd en is de rentree van de middenvelder dan ook aanstaande. Thiago kent de club en speelde in zijn Barcelona-jaren zelfs nog samen met huidig trainer Xavi Hernández, wat een groot voordeel oplevert volgens de krant: "Hij zou geen aanpassingsperiode nodig hebben", leest het.

Daarnaast zou Barcelona volgens ESPN nog twee andere potentiële vervangers van Gavi hebben geïdentificeerd: Guido Rodríguez (Real Betis) en Jorginho (Arsenal). Hun clubs zouden echter minder bereid zijn om mee te werken aan een vertrek, waardoor een winterse transfer als 'complex' wordt beschreven.

Financiële meevaller

In de zoektocht naar een vervanger van Gavi krijgt het financieel geplaagde Barcelona een kleine meevaller, zo schrijft AS. Dat heeft te maken met een nieuwe regel van LaLiga aangaande de salarisrestricties die Spaanse clubs krijgen opgelegd en die het de Catalanen deze zomer weer bijzonder lastig maakten. Bij langdurige blessures, van vier maanden of langer, mag 80 procent van het salaris van de speler echter worden ingezet om een vervanger te halen. Gavi lijkt minstens zeven maanden te moeten gaan toekijken en verdient naar verluidt zo'n 7 miljoen euro per jaar, waardoor Barcelona in ieder geval zo'n 5,6 miljoen euro op de plank heeft liggen.