'Slechts vijf FC Barcelona-spelers horen dat ze in de zomer niet mogen vertrekken'

Slechts vijf spelers van FC Barcelona hebben van de clubleiding te horen gekregen dat ze komende zomer onder geen beding mogen vertrekken. Pau Cubarsí, , Gavi, Pedri en Mika Faye vormen het heden én de toekomst van de huidige nummer twee van Spanje. Voor FC Barcelona is een transfer van een van deze spelers dan ook onbespreekbaar.

Dat schrijft Sport woensdag althans. FC Barcelona kroonde zich vorig jaar voor eerst sinds 2019 tot kampioen van Spanje, maar is er niet in geslaagd die knappe prestatie een passend vervolg te geven. De club werd in de Copa del Rey al voortijdig uit het toernooi geknikkerd en vorige week door Paris Saint-Germain uitgeschakeld in de Champions League. Prolongatie van de landstitel lijkt eveneens niet meer haalbaar. Door de 3-2 nederlaag tegen Real Madrid van afgelopen zondag is de achterstand op de eeuwige rivaal, tevens koploper, opgelopen tot elf punten.

Artikel gaat verder onder video

De verwachting is dat de selectie komende zomer flink op de schop gaat. Maar de financiële middelen in Barcelona zijn nog altijd beperkt, waardoor de club eerst van een groot aantal spelers afscheid zal moeten nemen. Slechts vijf selectieleden hebben te horen gekregen dat ze komende zomer sowieso niet mogen vertrekken. Naast Gavi, die al maanden buitenspel staat met een zware knieblessure, en Pedri zijn dat ook toptalenten Cubarsí, Yamal en Faya. Yamal wordt in verband gebracht met een overstap naar PSG, maar de nog altijd pas zestienjarige aanvaller heeft naar verluidt zijn zinnen gezet op een langer verblijf in Barcelona.

FC Barcelona zet de komende jaren in op spelers uit de eigen jeugdopleiding. Zij zullen de basis van het elftal moeten vormen. De club is met Pedri en Cubarsí in onderhandeling over nieuwe contracten. FC Barcelona is ook voornemens het contract van Gavi open te breken, maar door zijn zware blessure ligt de focus eerst op een voorspoedig herstel. Voor alle andere spelers in de huidige selectie geldt dat een vertrek zeker niet onbespreekbaar is. Dat geldt dus ook voor spelers als Frenkie de Jong, Ronald Araújo en Raphinha. Zij liggen goed in de markt en zouden FC Barcelona veel geld kunnen opleveren. Volgens Sport sluit de club niet uit dat een van hen na dit seizoen van werkgever wisselt.

De Jong

De Jong behoorde eerst lange tijd ook tot de groep spelers die niet mocht vertrekken, maar daar lijkt dus verandering in te zijn gekomen. De middenvelder heeft in Barcelona nog een contract tot medio 2026. De Jong behoort tot de grootverdieners in de selectie. Hij werd in de zomer van 2022 al richting de uitgang geduwd. Manchester United hoopte hem te kunnen verleiden tot een overgang naar Engeland, maar hij hield voet bij stuk en ging voor zijn kans in Spanje. De Jong is dit seizoen normaliter basisspeler in de ploeg van trainer Xavi Hernández, maar worstelt met blessures. Een zere enkel houdt hem de rest van het seizoen aan de kant.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Kraay wijst PSV'er Dest op veelzeggende verspreking: 'Wacht even...'

PSV-verdediger Sergiño Dest maakte een veelzeggende verspreking voor de camera's van ESPN.