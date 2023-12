AZ bezorgt Feyenoord met misstap enige goede nieuws in dramatische week

FC Utrecht en AZ hebben elkaar zondag op een gelijkspel gehouden, maar daar zullen de Domstedelingen van Ron Jans vermoedelijk het minst tevreden over zijn. Ondanks dat AZ een stuk hoger op de ranglijst staat, kreeg FC Utrecht in de tweede helft grote kansen om de drie punten in de Domstad te houden. Dat lukte de ploeg van Jans, die steeds beter gaat voetballen, niet.

FC Utrecht en AZ hebben er dit seizoen patent op om snel te scoren. In De Galgenwaard konden beide teams deze reputatie niet waarmaken. Pas halverwege de eerste helft ontstond de eerste opwinding toen de thuisclub een strafschop leek te krijgen. Leek, want hoewel scheidsrechter Erwin Blank gedecideerd naar de stip wees toen Isac Lidberg onderuitgehaald werd door Alexandre Penetra bleek in de herhaling dat de verdediger de aanvaller niet raakte. Jeroen Manschot riep als dienstdoende VAR de arbiter naar de zijlijn en daar constateerde ook Blank dat er niet veel aan de hand was. Ook Lidberg ging naar de zijkant, dat was omdat de aanvaller niet verder kon. Bart Ramselaar was zijn vervanger.

AZ was tot dan alleen een paar keer dreigend geweest via de snelle Ernest Poku. De rechtsbuiten van AZ vocht mooie duels uit met Utrechter Yannick Leliendal. De linkervleugelverdediger legde het af in de sprintduels, maar kwam veelal als winnaar uit de persoonlijke duels. Uiteindelijk gingen de bezoekers toch met een 0-1 voorsprong aan de thee, na een doelpunt van wie anders dan Vangelis Pavlidis. De aanvaller tikte een voorzet van David Mфller Wolfe tussen de Utrechters Ryan Flamingo en Nick Viergever nog net binnen.

Waar het in de eerste helft niet lukte, viel er na de pauze wel een doelpunt binnen vijf minuten te noteren. Via Victor Jensen die attent reageerde toen AZ-doelman een schot van Othman Boussaid niet onder controle kreeg. Na ruim een uur spelen kende FC Utrecht een sterke fase waarin het wat kansen kreeg. De tweede omgang was sowieso een stuk amusanter dan het eerste deel. Beide clubs gingen op zoek naar de winnende treffer. FC Utrecht mocht daar in de slotfase nog het meest aanspraak op maken. Beste kans was voor invaller Jens Toornstra die de bal van dichtbij niet achter Ryan kreeg. In de extra tijd mocht AZ via de invallers Denso Kasius en Jens Odgaard nog aan de overwinning ruiken.

AZ mag aanstaande woensdag gaan proberen om in de resterende minuten van het eerder gestaakte duel tegen NEC nog wat aan de 1-2 achterstand te doen. Volgende week zaterdag wacht dan het thuisduel met Almere City FC waarna het op donderdag 14 december bij Legia Warschau gaat proberen om overwintering in de Conference Leageu te bewerkstelligen.

FC Utrecht gaat aankomende zaterdag op bezoek bij Go Ahead Eagles, krijgt daarna RKC Waalwijk op bezoek en zal zich dan gaan richten op de bekerkraker bij Feyenoord.