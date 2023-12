FC Utrecht komt in eigen huis niet voorbij RKC Waalwijk

FC Utrecht is er niet in geslaagd RKC Waalwijk te kloppen: 1-1. Beide ploegen haalden geen hoog niveau, al was Utrecht het grootste gedeelte de bovenliggende partij. Na een halfuur opende het via Victor Jensen de score. Net voor rust kwamen de bezoekers op gelijke hoogte: Michiel Kramer mocht een gemiste strafschop overnemen en faalde in tweede instantie niet. In de tweede helft zette FC Utrecht aan, maar het wist niet meer tot scoren te komen.

In het eerste bedrijf was er maar één ploeg die aanspraak maakte op de overwinning. FC Utrecht had de bal, creëerde kansen en RKC kwam lastig tot mogelijkheden. Al na drie minuten stond Utrecht bijna op voorsprong. Etiënne Vaessen was net op tijd bij een korte terugspeelbal. De rebound die daarop volgde werd ook door de doelman gekeerd. Ook Bart Ramselaar was dichtbij de 1-0, maar zag zijn afstandspoging stranden op de vuisten van de Waalwijkse goalie.

Artikel gaat verder onder video

Net voor het eerste halfuur voorbij was, was er alsnog de voorsprong voor FC Utrecht. De defensie van RKC werkte een bal niet lekker weg. Het leer belandde voor de voeten van Victor Jensen, die van dichtbij het net vond.

Geen wolkje aan de lucht, zo leek het. Maar niks bleek minder waar. Net voor rust werkte Mats Seuntjens een corner weg met de bovenarm en de bal ging op de stip. Michiel Kramer miste in eerste instantie, maar omdat Vasilios Barkas te vroeg van zijn lijn kwam, mocht het over. De tweede keer faalde Kramer niet: 1-1. Kramer kreeg overigens genoeg tijd om na te denken over zijn tweede strafschop: door bekertjes op het veld gingen de ploegen tussen de twee pingels door tien minuten naar binnen.

Na rust zat RKC beter in de wedstrijd. Tweemaal werd het gevaarlijk via Yassin Oukili. Hij zag zijn schoten allebei over het doel verdwijnen. De grootste kans was voor Denilho Cleonise. Ineens dook hij op voor doelman Barkas, maar hij kon de rust niet bewaren en schoot van dichtbij over.

Het duurde zo’n twintig minuten, voordat FC Utrecht weer de overhand kreeg. Dit resulteerde echter niet in grote kansen. Met nog een kwartier op de klok was het enorm schrikken geblazen. Marouan Azarkan kwam lelijk in botsing met Aaron Meijers. Het duurde een paar minuten voor hij per brancard van het veld ging. De wedstrijd ging daarna wel weer verder.

In het restant van de wedstrijd zette Utrecht aan en zocht het nadrukkelijk naar een treffer. Deze werd niet gevonden en dus bleef de stand steken op een 1-1 gelijke stand.

Aankomende woensdag gaat FC Utrecht op bezoek in De Kuip, voor het bekertoernooi. RKC is voor dit jaar uit gevoetbald.